Từ những gốc mận trồng thử trên đồi ngô, lão nông Hàng A Sở ở Sơn La đã gây dựng vườn cây ăn quả rộng 8ha, cho thu tiền tỷ. Kinh nghiệm làm vườn cũng được ông tậntình chia sẻ cho người dân bản để cùng nhau thoát nghèo.

Bí quyết làm giàu từ những gốc mận, cây cam

Những ngày cuối tháng 11, vườn cam đường canh của gia đình ông Hàng A Sở (SN 1955), người dân tộc Mông ở tổ dân phố Pa Khen, phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La, đang vào vụ thu hoạch.

“Từ cuối tháng 10, thương lái đã tìm đến tận vườn đặt mua hết, để khi cam chín đến đâu cắt bán đến đó”, ông Sở khoe với VietNamNet.

Lứa đầu tiên, gia đình ông thu hoạch 2 tấn cam, bán với giá 45.000 đồng/kg. Giữa tháng 11, thương lái tiếp tục thu mua thêm vài tấn để đưa về Hà Nội tiêu thụ.

Trước đó, vụ mận giữa năm, gia đình ông bán được giá bình quân 20.000 đồng/kg.

“Nhiều năm nay, nhờ chú trọng chất lượng, mận hậu và cam đều được thương lái tìm đến tận vườn thu mua, tôi không còn phải lo đầu ra”, ông nói thêm.

Lão nông Hàng A Sở làm giàu từ đồi cam, mận.

Để có được vườn cây ăn quả rộng 8ha như hôm nay, lão nông người Mông đã dành gần 30 năm tìm tòi, học hỏi và thay đổi cách làm nông nghiệp.

Ông Sở kể, khi còn làm cán bộ Đoàn Thanh niên, qua những chuyến đi giao lưu, học hỏi, thấy nhiều nơi trồng mận cho hiệu quả kinh tế cao, ông quyết định mang giống về trồng thử trên đất gia đình.

Đến năm 1998, khi những gốc mận đầu tiên mang lại nguồn thu khá, ông bắt đầu mở rộng diện tích, đưa mận hậu trở thành cây trồng chủ lực.

Song, ông sớm nhận ra muốn làm giàu từ cây ăn quả, không thể chỉ chạy theo diện tích và sản lượng mà phải chú trọng nâng cao chất lượng.

Giai đoạn 2009-2014, tham gia dự án ASODIA, ông được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, đốn tỉa và tạo tán cây mận. Từ đó, ông áp dụng vào vườn nhà, đồng thời điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện canh tác thực tế.

Ngay từ khi cây còn nhỏ, ông chỉ giữ lại 3-4 cành chính, loại bỏ cành yếu và bấm ngọn để tán phát triển theo chiều ngang. Nhờ vậy, cây có thể cho quả bói từ năm thứ hai, thay vì phải chờ 3-4 năm như trước.

Đặc biệt, ông chủ động giảm sản lượng để nâng chất lượng quả. Nếu trước đây mỗi cây mận cho thu hoạch 1-2 tạ thì sau khi đốn tỉa, sản lượng còn khoảng 70-80kg. Bù lại, quả to, mẫu mã đẹp và bán được giá hơn.

“Lúc đầu nhìn sản lượng giảm cũng thấy tiếc, nhưng sau mới thấy đốn tỉa giúp cây khỏe, quả đẹp, bán được giá tốt hơn”, ông nói và nhấn mạnh làm cây ăn quả phải tính cả chất lượng chứ không chỉ tính số cân.

Ngoài đốn tỉa, ông chú trọng bổ sung dinh dưỡng trong giai đoạn cây ra hoa, đậu quả và chăm sóc phục hồi sau thu hoạch để duy trì năng suất ổn định.

Những lứa cam canh chín đầu mùa được ông bán với giá từ 38.000-45.000 đồng/kg.

Từ những gốc mận trồng thử, đến nay ông đã phát triển hơn 6ha mận hậu. Năm 2013, ông tiếp tục đưa giống cam đường canh từ Hưng Yên về trồng.

Ban đầu chưa có kinh nghiệm, ông thường xuyên gọi điện cho người quen ở Hưng Yên để học hỏi kỹ thuật chăm sóc.

“Mỗi cây trồng lại có một đặc tính riêng, phải có quy trình chăm sóc phù hợp”, ông chia sẻ.

Chẳng hạn, với cây cam, kỹ thuật khoanh vỏ ở phần gốc được thực hiện 2-3 lần tùy sức khỏe từng cây. Theo ông, nắm vững kỹ thuật và chăm sóc đúng cách là yếu tố quan trọng giúp vườn cây phát triển khỏe mạnh, duy trì sản lượng ổn định.

Thu tiền tỷ từ vườn cây, giúp bà con vùng cao cùng làm giàu

Đến nay, ông Hàng A Sở đã gây dựng được vườn cây ăn quả rộng khoảng 8ha, trong đó hơn 6ha mận hậu, diện tích còn lại chủ yếu trồng cam đường canh.

Năm ngoái, tổng sản lượng mận và cam của gia đình đạt khoảng 120 tấn, mang lại thu nhập từ 2,2-3,2 tỷ đồng.

Để nâng cao hiệu quả sản xuất, lão nông người Mông còn đầu tư hệ thống tưới tự động, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và công lao động.

Ông Sở kể, trước đây, mỗi lần tưới vườn cam, ông phải kéo dây dẫn nước đến từng gốc, mất 3-4 ngày mới hoàn thành. Nay, chỉ cần thao tác trên điện thoại hoặc bộ điều khiển, công việc được hoàn thành trong khoảng 2 giờ.

Những ngày nắng, hệ thống được vận hành khoảng 2-3 ngày một lần, chủ yếu vào sáng sớm hoặc buổi tối. Khi trời mưa, ông chủ động điều chỉnh lịch tưới để tiết kiệm nước và điện.

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Không chỉ mang lại nguồn thu tiền tỷ, vườn cây của ông Sở còn tạo việc làm cho khoảng 15 lao động thường xuyên và 20-30 lao động thời vụ, với thu nhập 6-10 triệu đồng/người mỗi tháng.

Đáng quý hơn, ông không giữ riêng kinh nghiệm làm giàu mà tích cực chia sẻ với bà con. Gắn bó với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Nông dân từ năm 1996, ông thường xuyên hướng dẫn người dân kỹ thuật canh tác, vận động chuyển đổi cây trồng để nâng cao thu nhập.

Tuy nhiên, hành trình thuyết phục bà con thay đổi cách làm không hề dễ dàng.

Ông Sở nhớ lại, khi bắt đầu áp dụng kỹ thuật đốn tỉa, hạ tán cây mận theo hướng dẫn của dự án, ông mời bà con trong bản đến vườn quan sát. Thấy những cây mận bị cắt bỏ nhiều cành, hạ thấp tán, không ít người cho rằng ông đang “phá vườn” rồi lắc đầu bỏ về.

Phải hai năm sau, khi vườn mận được cải tạo, cây phát triển khỏe, cho quả to, đẹp, người dân mới dần tin tưởng.

Lúc này, ông tiếp tục mời bà con đến tham quan, tận mắt chứng kiến hiệu quả của phương pháp đốn tỉa. Từ thành công tại vườn nhà, ông cùng những người tham gia dự án đến các bản, tiểu khu để trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật.

Thay vì triển khai đồng loạt, mỗi bản lựa chọn khoảng 3-4 hộ làm trước. Những hộ còn lại đến quan sát, học hỏi rồi áp dụng trên vườn cây của gia đình.

Nhờ cách làm này, kỹ thuật đốn tỉa, tạo tán dần được nhiều hộ trồng mận ở Mộc Châu áp dụng, sau đó lan sang các vùng trồng mận khác của Sơn La.

“Làm nông muốn hiệu quả thì không thể bằng lòng với cách làm cũ, mà phải biết học hỏi, mạnh dạn thử nghiệm và liên tục điều chỉnh cách làm cho phù hợp”, ông đúc rút.

Từ những gốc mận trồng thử, ông Hàng A Sở không chỉ xây dựng được mô hình sản xuất cho thu nhập tiền tỷ mà còn góp phần lan tỏa kinh nghiệm canh tác, giúp bà con vùng cao nâng cao giá trị cây trồng, cải thiện cuộc sống.