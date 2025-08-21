Tại Việt Nam, thị trường xe sang cũ đang ngày càng nhiều xe và đa dạng mức giá khác nhau. Những mẫu xe sang của Mercedes, BMW hay Lexus từng có giá hàng tỷ đồng, nay chỉ còn vài trăm triệu đồng. Dù chi phí sử dụng cao hơn đôi chút, những chiếc xe này vẫn có tệp khách hàng riêng do đem lại trải nghiệm sang trọng, tiện nghi và độ an toàn mà xe phổ thông khó sánh được.

Ảnh: Tiến Dũng

Chiếc Mercedes-Benz C180 gần đây được chào bán với giá 66 triệu đồng là một ví dụ điển hình. Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, chiếc xe thuộc phiên bản Kompressor, sản xuất năm 2003 và đã lăn bánh hơn 112.000km. Như vậy, mỗi năm chiếc xe chỉ đi vỏn vẹn hơn 5.000km. Người bán cho biết, chiếc xe vẫn hoạt động bình thường, song không có cam kết về động cơ, thân vỏ nguyên bản.

Ảnh: Tiến Dũng

Tại thời điểm mua mới, chiếc xe này có giá lăn bánh ước tính khoảng 1,8 tỷ đồng. Sau 22 năm sử dụng, giá trị xe giảm khoảng 1,734 tỷ đồng, tương đương mức khấu hao lên tới 96,3%. Mức giá trên chỉ ngang ngửa một chiếc xe tay ga Honda Air Blade 160 2025 bản Đặc biệt (66,3 triệu đồng).

Ảnh: Tiến Dũng

Tuy chiếc xe còn sử dụng được, song giá trị còn lại rất thấp khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ chất lượng xe. Tham khảo trên thị trường xe cũ, một số chiếc Mercedes-Benz C180 khác cùng đời có giá cao hơn khi dao động ở mức 90-110 triệu đồng. Tất cả đều thuộc phiên bản Kompressor như chiếc trong bài.

Ảnh: Tiến Dũng

Về ngoại thất, chiếc sedan hạng sang này mang màu sơn đen bóng. Theo giới kinh doanh xe cũ, rất khó để đòi hỏi một nước sơn nguyên bản và còn mới trên những chiếc xe tuổi đời trên 15 năm. Bộ mâm xe là điểm cộng cho xe, mang thiết kế 5 chấu kép và đã tân trang lại với màu sơn xám đậm chất thể thao.

Ảnh: Tiến Dũng

Nội thất có nhiều chi tiết “lão hóa” theo thời gian nhưng ghế ngồi nhiều khả năng đã bọc lại da mới, kết hợp hai màu đỏ-đen và chưa có các vết nhăn. Chủ nhân chiếc xe cũng nâng cấp thêm màn hình giải trí Android, bởi xe nguyên bản không trang bị màn hình giải trí.

Ảnh: Tiến Dũng

Các tiện nghi cơ bản của chiếc xe sang 22 năm tuổi này bao gồm hệ thống điều hòa tự động, cửa kính chỉnh điện, gương gập/chỉnh điện, hệ thống âm thanh 8 loa, ghế ngồi và vô-lăng chỉnh điện.

Ảnh: Tiến Dũng

Mercedes-Benz C180 2003 được trang bị động cơ xăng dung tích 1.8 lít, sản sinh công suất tối đa 143 mã lực và mô-men xoắn cực đại 220 Nm. Sức mạnh truyền đến bánh sau thông qua hộp số tự động 5 cấp G-Tronic. Theo công bố của hãng xe Đức, mức tiêu hao nhiên liệu đường nội đô/cao tốc/hỗn hợp của xe lần lượt là 12, 7, 9 lít/100 km. Thực tế, con số trên sẽ cao hơn do xe đã trải qua nhiều năm sử dụng.

Với số tiền 66 triệu đồng, những người tiêu dùng lần đầu mua ô tô hoặc có kinh tế hạn hẹp không nên chọn mua, bởi chi phí sử dụng và chăm sóc các mẫu xe Đức như Mercedes-Benz hay BMW tuổi đời trên 20 năm không hề rẻ như xe phổ thông.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!