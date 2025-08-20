Mercedes-Benz G-Class từ lâu đã là “chiếc xe trong mơ” nếu trúng số đối với nhiều người. Tuy nhiên, ngay cả những khách hàng có tiềm lực tài chính mạnh cũng chưa thật sự hứng thú với phiên bản chạy điện mới. Vì vậy, Mercedes đang có những động thái để thúc đẩy doanh số.

Một thông báo mới đây gửi đến đại lý đã hướng dẫn các nhà phân phối áp dụng gói ưu đãi lên tới 9.500 USD (khoảng 250 triệu VNĐ) trong tháng 8 dành cho mẫu G 580 EQ. Con số này cao hơn 2.000 USD so với mức ưu đãi 7.500 USD hồi tháng trước.

Số tiền trên thậm chí còn lớn hơn giá trị một chiếc BYD Seagull EV tại Trung Quốc (7.800 USD). Ngoài ra, còn có các gói khuyến mãi cho hình thức thuê G 580, với lãi suất ưu đãi chỉ còn 4,3%.

Theo CarsDirect, hãng xe Đức đang tung ưu đãi để tranh thủ thời điểm trước khi chính sách hỗ trợ thuế cho xe điện hết hiệu lực vào tháng 9, nhằm thu hút khách hàng muốn tiết kiệm trước khi “cánh cửa ưu đãi” đóng lại.

Dù G 580 EQ không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ thuế liên bang cùng một số ưu đãi trực tiếp từ Mercedes nếu trả thẳng - do mức giá quá cao và xe nhập khẩu, nhưng trở ngại này sẽ được gỡ bỏ nếu người dùng chọn hình thức thuê.

Một khoản giảm giá gần 10.000 USD sẽ là cú hích lớn với một chiếc xe phổ thông, nhưng với một chiếc SUV giá 162.650 USD, đây là điều bình thường.

Đáng nói, G 580 EQ đang đắt hơn tới 13.000 USD so với phiên bản chạy xăng G 550 - mẫu xe nhiều người thích lái hơn nhưng không được áp dụng ưu đãi.

Tương tự, chiếc Mercedes-AMG G 63 có giá 187.250 USD (tương đương gần 5 tỷ VNĐ) - mẫu xe mà hầu hết khách hàng nếu đủ khả năng sẽ chọn đầu tiên - cũng không nằm trong diện được ưu đãi.

Trong khi đó, mẫu G 63 tại Việt Nam đang "xả kho" với mức giảm lên tới hơn 2 tỷ đồng.

Về ngoại hình, Mercedes-Benz G 580 EQ vẫn có thiết kế hầm hố, vuông vức như G-Class động cơ đốt trong và có thể thực hiện màn xoay vòng kiểu xe tăng để phô diễn ấn tượng.

Với khối lượng lên tới 3.085 kg cùng dáng vuông vức như “cục gạch”, mẫu xe này gặp bất lợi lớn khi là xe điện.

Dù được trang bị pin 116 kWh, động cơ điện mạnh 579 mã lực (432 kW) của xe chỉ cho tầm hoạt động 385 km theo chuẩn EPA.

Một số báo cáo cho biết, pin thế hệ mới ra mắt năm 2026 có thể tăng thêm ít nhất 160 km.

CarsDirect cho biết thêm, người dùng hiện có thể thuê một chiếc G580 EQ trong 36 tháng với quãng đường di chuyển tối đa 58.000 km cùng mức chi phí 1.869 USD/tháng.

Sau khi cộng cả 14.613 USD trả trước khi ký hợp đồng, chi phí thực tế sẽ tương đương 2.275 USD/tháng (tương đương 60 triệu VNĐ/tháng).

Theo Carscoops

