Trong bộ tứ SUV nổi tiếng đến từ Đức thời điểm cuối thập niên 1990, đầu những năm 2000, Audi Q7 được rất nhiều người ưa chuộng bên cạnh 3 cái tên BMW X5, Mercedes GL-Class và Porsche Cayenne.

Thời điểm đó, nhiều doanh nhân, nghệ sĩ chọn mua mẫu xe này nhờ sự sang trọng, rộng rãi cùng mức giá “mềm” hơn đối thủ GL-CLass.

Ảnh: Đức Vân

Mới đây, một chiếc Audi Q7 rao bán trong hội nhóm về xe sang cũ đã thu hút sự quan tâm của nhiều người bởi giá bán chỉ hơn 500 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của báo VietNamNet, xe thuộc phiên bản 3.0, đời 2015 (loạt xe đời 2015 cuối cùng trước khi có thế hệ mới) và mới lăn bánh 80.000 km (tương đương 8.000 km/năm).

Sau 10 năm, giá trị xe giảm tới 85% so với thời điểm mua mới (khoảng 3,8 tỷ đồng).

Ảnh: Đức Vân

Mức giá trên khiến một số người hoài nghi, vì một số chiếc Audi Q7 đời 2015-2016 đang có giá từ 1,1-1,2 tỷ đồng. Những chiếc đời 2014 cũng bán giá ngang ngửa. Người bán còn cam kết máy móc, hộp số nguyên bản, xe không ngập nước hay đâm đụng.

Với số tiền hơn 500 triệu đồng, người tiêu dùng có thể chọn mua một số xe gầm cao hạng A “đập hộp” như VinFast VF5, Toyota Raize, Kia Sonet hay Hyundai Venue.

Ảnh: Đức Vân

Do tần suất sử dụng không nhiều và chủ cũ chăm sóc cẩn thận, ngoại thất xe còn khá mới. Nước sơn màu đen bóng bẩy, đi kèm các chi tiết mạ crôm sáng bóng như mặt ca-lăng, viền cửa sổ hay chụp ống xả. Bộ la-zăng 5 chấu kép hình chữ V của xe có kích thước 20 inch.

Ảnh: Đức Vân

Nội thất chiếc Audi Q7 này mang tông màu nâu đỏ lạ mắt, kết hợp cùng màu đen ở nhiều vị trí. Một số chi tiết ốp gỗ màu nâu sẫm trang trí như táp-lô, viền cửa gió điều hòa, bảng điều khiển trung tâm, táp-pi cửa.

Ảnh: Đức Vân

Hàng ghế trước bọc da cao cấp kèm chức năng chỉnh điện kèm sưởi, làm mát, nhớ 3 vị trí. Dù trải qua 10 năm sử dụng, ghế ngồi vẫn ít các vết nhăn, đặc biệt là hàng ghế thứ ba còn rất mới.

Ảnh: Đức Vân

So với những xe phổ thông trong tầm giá 500 triệu đồng, tiện nghi trên chiếc SUV hạng sang 10 năm tuổi này gần như tương đương, với màn hình giải trí kích thước 7 inch, hệ thống âm thanh 10 loa tiêu chuẩn, hệ thống an toàn và hỗ trợ người lái cơ bản (cảm biến đỗ xe, ABS, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo,…). Xe không có sạc không dây như mẫu Kia Sonet.

Ảnh: Đức Vân

Audi Q7 2015 bản 3.0 được trang bị động cơ V6 TFSI dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất tối đa 272 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm.

Xe dùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD) cùng hộp số tự động 8 cấp. Theo công bố từ nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của xe khoảng 10,2 lít/100 km.

Ảnh: Đức Vân

Với khoảng tài chính hơn 500 triệu đồng, chiếc Audi Q7 này hướng đến tệp khách hàng đã sử dụng qua nhiều đời xe khác nhau, có kinh nghiệm dùng xe Đức và thích trải nghiệm xe sang từ Đức.

Đây không phải lựa chọn hay cho những người lần đầu mua xe và cần một chiếc xe với chi phí sử dụng rẻ như xe phổ thông, đặc biệt là xe điện.

