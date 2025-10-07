Rolls-Royce Cullinan vốn là mẫu xe siêu sang đắt khách nhất của hãng xe Anh quốc tại thị trường Việt Nam, nhờ sự thực dụng mà nó mang lại cho khách hàng, đặc biệt khi xu hướng người dùng dần chuyển sang các mẫu SUV nhiều hơn so với sedan. Gần đây, số lượng Cullinan về nước ta lại tiếp tục tăng mạnh.

Ảnh: Trí Nguyễn

Cụ thể, một chiếc Cullinan Black Badge 2025 vừa cập bến nước ta với ngoại thất màu trắng, nội thất màu cam. Nhiều khả năng xe được đưa về thông qua đơn vị nhập khẩu tư nhân. Đây là chiếc Cullinan Series II phiên bản hiệu năng cao đầu tiên tại Việt Nam, sau hai chiếc Cullinan phiên bản tiêu chuẩn đã về nước cách đây không lâu.

Hiện tại, chưa rõ chiếc SUV siêu sang sẽ mang biển ngoại giao hay biển dân sự thông thường. Được biết, đại lý phân phối chính hãng niêm yết mức giá của Cullinan bản tiêu chuẩn từ 36,69 tỷ đồng và bản Black Badge từ 41,99 tỷ đồng. Nếu mua thêm tùy chọn và hoàn tất thủ tục lăn bánh, giá trị chiếc xe sẽ lên tới gần 50 tỷ đồng.

Tương tự Cullinan Series I, phiên bản Black Badge của mẫu Cullinan Series II cũng có các chi tiết mạ crôm tối màu như mặt ca-lăng, ốp hốc gió, tay nắm cửa, ốp sườn, viền cửa sổ, tay nắm cửa cốp và ống xả. Điểm khác biệt nhất là lưới tản nhiệt có khả năng phát sáng và thiết kế cụm đèn chiếu sáng kiểu mới.

Bên cạnh đó, bộ mâm 23 inch dành riêng cho bản Black Badge đã thay đổi thiết kế trên Cullinan Series II, mang phong cách trẻ trung, cá tính và thể thao hơn kiểu mềm mại, đơn giản của mẫu tiền nhiệm.

Nội thất xe dùng màu cam chủ đạo, kết hợp cùng màu đen và ốp trang trí làm từ sợi carbon dệt trần đặc trưng của phiên bản này. Mỗi lá carbon hoàn thiện bằng sáu lớp sơn mài trước khi được đánh bóng thủ công. Để hoàn thiện những chi tiết này cần tới 21 ngày.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2025 được trang bị động cơ V12 6.75L tăng áp kép, cho ra công suất tối đa 591 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm. Sức mạnh truyền đến bốn bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình được nhà sản xuất công bố là 16-17 lít/100 km.

Chiếc Cullinan Black Badge 2020 có giá 26 tỷ đồng sau 5 năm lăn bánh (Ảnh: Tiến Dũng).

Những chiếc Cullinan Black Badge về Việt Nam trước đó đều có giá gần 50 tỷ đồng nếu đóng đầy đủ các loại thuế phí. Tuy nhiên, khấu hao của mẫu xe này khá cao khi mất tới nửa giá sau 4-5 năm sử dụng (khoảng 20-25 tỷ đồng).

