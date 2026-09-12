Tối 11/9, tại Hoàng thành Thăng Long diễn ra lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, năm 2026. Chương trình do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện, Nhà hát Múa rối Thăng Long là đơn vị tổ chức, đạo diễn Phạm Hoàng Giang viết kịch bản và làm Tổng đạo diễn.

Đây là sự kiện thường niên quy mô lớn nhằm tôn vinh, quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa của Thăng Long - Hà Nội, khẳng định vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, đồng thời định vị thương hiệu Hà Nội là điểm đến "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập".

Ca sĩ Tùng Dương.

Chương trình nghệ thuật mở đầu chương I với chủ đề Giao lộ di sản. Khán giả được dẫn dắt vào không gian văn hóa đặc trưng, hào hoa của đất kinh kỳ qua tiết mục Chốn phồn hoa Thăng Long (Nguyễn Quang Long) với màn biểu diễn kết hợp của ca nương Kiều Anh và các nghệ sĩ của Nhà hát múa rối Thăng Long, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam. Truyền thống hiếu học của kẻ sĩ Bắc Hà cũng được tôn vinh qua ca khúc Hà Nội đất học đất linh (Nguyễn Quang Long) do nhóm OPlus thể hiện.

Các nghệ sĩ có màn biểu diễn rực rỡ.

Đặc biệt, tiết mục Nét duyên Hà Thành đã tạo nên điểm nhấn mộc mạc mà sang trọng với sự kết hợp của các nghệ sĩ gạo cội như: NSƯT Văn Ty, NSƯT Văn Khuê cùng ca sĩ Tùng Dương, Quách Mai Thy và rapper Ram C qua tác phẩm Mục hạ vô nhân. Bức tranh di sản Thủ đô càng thêm nhộn nhịp, rực rỡ với tiết mục Làng làng phố phố do ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, dàn nhạc dân tộc, CLB Xẩm Hà Thành, múa lân sư rồng cùng màn trình diễn áo dài của nhà thiết kế Lan Hương.

Chương II với tên gọi Giao thoa đa sắc, sân khấu Festival Thăng Long thực sự bùng nổ, trở thành điểm hẹn của tinh hoa văn hóa bốn phương, đưa khán giả trải nghiệm những nhịp điệu rộn ràng, hứng khởi từ Đoàn nghệ thuật Yuns Traditional Performing Arts Troupe của Hàn Quốc hay không khí hào hùng, trang trọng trong Lễ Đại bội của Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TPHCM. Sự sáng tạo đột phá mang hơi thở đương đại được thể hiện ấn tượng qua tiết mục liên khúc Karasu - Narukami của nhóm SOME≡LINEZ (Nhật Bản), khi âm thanh đàn Tsugaru Shamisen truyền thống cuộn trào cùng nhịp điệu Street Dance và Beatbox đầy ngẫu hứng.

Bức tranh văn hóa đa sắc còn được điểm xuyết bằng những nét vẽ mang đậm bản sắc vùng miền và quốc tế: từ nét văn hóa vùng cao Tây Bắc trong Chếnh choáng chợ xuân (Đoàn nghệ thuật tỉnh Điện Biên), âm hưởng Tây Nguyên qua Bến nước buôn Dur Kmăn (Đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk) cho đến vũ điệu Bhangra và Gidha đầy sôi động của Đoàn nghệ thuật dân gian Punjab đến từ Ấn Độ.

Sau đó, chương trình bước vào phần vĩ thanh đầy tự hào. Sức trẻ của thủ đô được thắp lên qua ca khúc Em yêu anh Hà Nội do Ngô Lan Hương biểu diễn, cùng tiết mục Xưng danh Hà Nội mãnh liệt của Ram C.

Khoảnh khắc hoành tráng nhất của đêm khai mạc chính là tiết mục hạ màn Hà Nội chào thế giới - một bản mashup quy mô kết hợp các ca khúc Hà Nội niềm tin và hy vọng, Việt Nam tinh hoa và We are the world.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang khẳng định, bằng tình yêu lớn dành cho Hà Nội, anh nỗ lực cùng ê-kíp biến khai mạc Festival không chỉ là một đêm nghệ thuật mà trở thành một sản phẩm văn hóa, du lịch, qua đó góp phần làm mới cách tiếp cận, lan tỏa những giá trị văn hóa của Thủ đô đến du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là hướng đi của Hà Nội trong phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Với chủ đề Dòng chảy di sản - Heritage Flow, đêm khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội không chỉ là một chương trình nghệ thuật mở màn cho Festival mà còn là dịp để khán giả nhìn di sản Hà Nội từ một góc khác. Ở đó có những giá trị quen thuộc của văn hóa Thăng Long - Hà Nội nhưng được đặt trong một không gian trình diễn mới: có nghệ thuật truyền thống nhưng không đóng khung trong quá khứ, có công nghệ hiện đại nhưng không lấn át bản sắc. Và trên tất cả là một dòng chảy xuyên suốt: từ di sản đến hiện tại, từ thế hệ trước đến thế hệ hôm nay và từ hôm nay hướng tới tương lai.

Các nghệ sĩ biểu diễn "Mục hạ vô nhân"

Ảnh, clip: BTC