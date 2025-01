Không chỉ gây sốt với các MV triệu view, game show và concert "Anh trai say hi" đông nghẹt khán giả, HIEUTHUHAI còn gây sốt với nhiều game show đình đám như "2 ngày 1 đêm". Gần như bất cứ chương trình nào có sự góp mặt của HIEUTHUHAI cũng đều gây sốt. Anh cũng là một trong những gương mặt nghệ sĩ giải trí tiêu biểu được mời tới sự kiện Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ văn nghệ sĩ ngày 30/12/2024.

HIEUTHUHAI chia sẻ: "Cảm xúc của em hiện tại rất vinh dự và tự hào vì được đứng ở đây và nhận một giải thưởng có ý nghĩa to lớn với cuộc đời của em. Đây là động lực to lớn để em tiếp tục trên con đường làm nghề và tiếp tục sáng tạo hơn nữa". Ngay sau khi được vinh danh gương mặt trẻ nổi bật, HIEUTHUHAI khuấy động sân khấu với ca khúc "Không thể say''

Hạng mục Liveshow ca múa nhạc của năm được trao cho ca sĩ Hà Anh Tuấn với show SKETCH A ROSE thành công tại nước ngoài như Singapore, Australia. Sơn Tùng M-TP giành giải MV Ca múa nhạc nổi bật của năm với ca khúc đạt 117 triệu view "Đừng làm trái tim anh đau". Tuy nhiên, cả Hà Anh Tuấn và Sơn Tùng đều không có mặt để trực tiếp nhận giải.