Trong Ốc mượn hồn, diễn viên Anh Phạm đóng Diễm Quỳnh - người phụ nữ có mối quan hệ bất chính với gã đàn ông đã có vợ do Quốc Trường thủ vai. Cặp đôi có nhiều cảnh diễn tay đôi cùng phân đoạn hôn tình cảm.

Diễn viên Anh Đức và bà xã Anh Phạm.

Anh Phạm kể trước khi quay phim, cô chủ động trao đổi với chồng - diễn viên Anh Đức để tạo sự thoải mái và đồng cảm. May mắn do cùng hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên luôn thấu hiểu tính chất công việc và ủng hộ vợ hết mình.

Những ngày quay, Anh Phạm làm việc kỹ càng với đạo diễn và biên kịch, đảm bảo cảnh tình tứ được xây dựng hợp lý và phù hợp với tâm lý nhân vật. Khi xem lại trên màn ảnh, diễn viên nói hài lòng vì đã làm tròn trách nhiệm.

Clip diễn viên Anh Đức chia sẻ khi vợ Anh Phạm đóng cảnh tình tứ với Quốc Trường

“Anh Phạm kể tôi nghe nội dung kịch bản, bao gồm cảnh tình cảm với Quốc Trường. Tôi bảo vợ cứ làm việc với đạo diễn và nếu cảm thấy phân đoạn cần thiết em cứ nhận lời”, nam diễn viên chia sẻ.

Trong phim, Anh Đức cũng đóng vai phụ là 1 pháp sư - người góp phần tạo nên nút thắt của phim. Đáng chú ý, nhân vật cuối phim có hành động tát Diễm Quỳnh (Anh Phạm). Anh Đức nói đùa anh không gặp khó khăn vì “tát 1 phát là ăn ngay” khiến bà xã bên cạnh bật cười thích thú.

Hai mỹ nhân Anh Phạm và Tiểu Vy có màn tranh giành Quốc Trường trong phim.

Ốc mượn hồn là tác phẩm tâm lý, kịch tính được đạo diễn Đinh Tuấn Vũ ấp ủ và chuẩn bị trong nhiều năm.

Trở lại điện ảnh sau 7 năm, Đinh Tuấn Vũ xúc động vì nhận được sự ủng hộ của mọi người. Anh nhớ những ngày quay dưới trời mưa, gió nắng ở Phú Yên tới giai đoạn vất vả ở TPHCM và quãng thời gian làm hậu kỳ. Hàng trăm con người đã cùng đạo diễn thực hiện để có được tác phẩm hoàn thiện ra mắt khán giả.

Ngoài cặp đôi chính Quốc Trường và Tiểu Vy, phim đánh dấu lần đầu lấn sân điện ảnh của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Anh đóng vai 1 doanh nhân thành đạt, nghiêm nghị nhưng cũng hài hước, hết lòng yêu thương con gái. Nhạc sĩ được nhận xét diễn duyên dáng, tạo điểm nhấn cho tác phẩm.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ và dàn diễn viên trong sự kiện công chiếu.

Phim bắt đầu bằng một vụ tai nạn thảm khốc trên biển. Hai cô gái cùng gặp nạn nhưng chỉ một người sống sót. Khi tỉnh dậy, người may mắn sống sót bàng hoàng nhận ra linh hồn người đã khuất nhập vào và tồn tại ngay trong chính thân xác cô. Từ đây, một cuộc đấu tranh tâm lý khốc liệt nổ ra, đan xen giữa tình yêu, sự ám ảnh và ranh giới mong manh giữa bản năng, lý trí của con người.

Tác phẩm khai thác mối quan hệ độc hại, đầy mâu thuẫn nhưng cũng không kém phần ma mị giữa 2 nhân vật chính của Quốc Trường và Tiểu Vy.

Phim còn quy tụ dàn diễn viên Anh Phạm, Lương Gia Huy, Yên Đan, Xuân An, Trâm Ngô, Nguyễn Phi Long… Phim dự kiến ra rạp vào ngày 5/6.

Ảnh, clip: HK, ĐPCC