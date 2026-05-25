Cuối tuần qua phòng vé Việt tiếp tục chứng kiến màn lên ngôi của các bộ phim đến từ những quốc gia châu Á. Phim điện ảnh Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Phiên bản mới) của Nhật Bản dẫn đầu phòng vé ngay khi chính thức công chiếu ngày 22/5 và đến 10h ngày 25/5 đã cán mốc 95 tỷ đồng. Đứng ngay sau Doraemon là bộ phim đẫm nước mắt của điện ảnh Thái Lan Tạm biệt Gohan hiện đã thu về gần 30 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu ở rạp Việt.

Cảnh trong phim Doraemon mới đang làm khuynh đảo phòng vé. Ảnh NSX

Trong khi đó, phim Một thời ta đã yêu có sự góp mặt của Quốc Trường tiếp tục có 1 tuần công chiếu thất bại khi bị đẩy xuống vị trí thứ 18 bảng xếp hạng và hiện chỉ đạt 1,9 tỷ đồng sau 10 ngày ra rạp, theo số liệu từ Box Office Vietnam. Với mức doanh thu này, bộ phim nắm chắc phần lỗ.



Phim Thẩm mỹ viện âm phủ có Ngọc Trinh đóng chính còn "thảm" hơn khi bị đẩy xuống vị trí 22 bảng xếp hạng. Sau hơn 2 tuần công chiếu, phim mới thu về 12,6 tỷ đồng. Trong 1 tuần qua, Thẩm mỹ viện âm phủ chỉ thu thêm 600 triệu đồng. Các bộ phim Việt vốn lẹt đẹt ngoài phòng vé giờ rơi vào tình cảnh thảm thương trước sức hút quá lớn của mèo máy Doraemon đang kéo lượng lớn các em học sinh ra rạp vào thời điểm kết thúc năm học.

Quốc Trường chúc mừng Ngọc Trinh ra mắt phim "Thẩm mỹ viện âm phủ". Ảnh: NSX

Thời gian qua Ngọc Trinh và Quốc Trường khiến không ít khán giả ngán ngẩm vì hợp tác xây dựng nội dung và livestream để bán hàng trong khi các phim họ tham gia lại không được đánh giá cao ngoài phòng vé khiến khán giả quay lưng.

Quốc Trường ở hậu trường phim "Một thời ta đã yêu":