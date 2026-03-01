Giữa nhịp sống hiện đại của Hà Nội, một chiếc Jeep Wrangler TJ Sahara xuất hiện như mảnh ghép hoài niệm của thời SUV thuần chất off-road. Theo chủ nhân chiếc xe, anh Ngọc Đức, một người chơi xe cổ tại Hà Nội, đây là chiếc xe có nội thất, động cơ nguyên bản, ODO chỉ hơn 40.000 mile (khoảng hơn 64.000 km), con số hiếm gặp với mẫu xe đã 25 năm tuổi.

Ở Việt Nam, số lượng TJ Sahara còn hoạt động được chỉ đếm trên đầu ngón tay, mức giá anh Đức đưa ra cho chiếc xe này là 850 triệu đồng, chủ yếu dành cho giới sưu tầm. Mức giá này đắt gấp đôi giá xe cùng đời trên thị trường xe cũ hiện nay.

Chiếc xe Jeep Wrangler TJ Sahara 2001 ODO hơn 60.000km nay trở thành hàng hiếm tại Việt Nam.

Từ xe tuần tra đặc nhiệm đến món đồ sưu tầm hiếm có

Anh Đức cho biết, chiếc TJ Sahara này từng thuộc biên chế lực lượng chức năng, được nhập khẩu phục vụ nhiệm vụ tuần tra. Sau quá trình sử dụng, chỉ một số ít xe còn đủ điều kiện được thanh lý ra tư nhân. Phần lớn những chiếc cùng lô đã xuống cấp hoặc bị loại bỏ, khiến số xe còn tồn tại ngày càng hiếm.

Chiếc xe nguyên bản 100%, ODO chỉ hơn 40.000 mile (khoảng hơn 64.000 km), con số hiếm gặp với mẫu xe đã 25 năm tuổi. Ảnh: NVCC.

Ngoại hình xe giữ trọn DNA Jeep cổ điển: thân sơn trắng, lưới tản nhiệt 7 khe dọc đặc trưng, cụm đèn pha tròn cổ điển, cản trước dày bản và vòm bánh ốp nhựa đen khỏe khoắn. Bộ mâm đa chấu phối hai tông màu đi cùng lốp địa hình bản lớn tạo thế đứng vững chãi. Khoảng sáng gầm cao, dáng hai cửa ngắn gọn mang đến chất “bụi” đúng nghĩa.

Lốp địa hình bản lớn tạo thế đứng vững chãi. Khoảng sáng gầm cao, dáng hai cửa ngắn gọn mang đến chất “bụi” đúng nghĩa. Ảnh: NVCC.

Nội thất tối giản với ghế nỉ tối màu, bảng táp-lô vuông vức, các núm chỉnh cơ học đặc trưng đầu thập niên 2000. Đúng chất Jeep, xe có thể tháo mui linh hoạt, dùng mui bạt mềm hoặc mui cứng tùy nhu cầu, biến chiếc SUV thành mẫu xe gần như mui trần, phù hợp cho những hành trình dã ngoại.

Bên trong nội thất xe vẫn giữ được nét nguyên bản. Ảnh: NVCC.

Nền tảng kỹ thuật bền bỉ, cảm giác lái “chắc tay” hơn đời mới

Jeep Wrangler TJ được sản xuất giai đoạn 1997-2006, là thế hệ kế nhiệm YJ và nổi bật nhờ chuyển sang hệ thống treo lò xo cuộn (coil spring) thay cho nhíp lá, giúp cải thiện độ êm nhưng vẫn giữ khả năng vượt địa hình ấn tượng.

Phiên bản Sahara 2001 thường trang bị động cơ xăng 4.0L I6 (6 xi-lanh thẳng hàng), công suất khoảng 181 mã lực, mô-men xoắn 312 Nm. Xe sử dụng hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 3-4 cấp tùy cấu hình, đi kèm hệ dẫn động 4x4 bán thời gian với hộp số phụ 2 cấp.

Động cơ xe. Ảnh: NVCC.

Cấu trúc khung gầm rời (body-on-frame), trục cứng trước sau và hệ truyền động cơ khí thuần túy giúp xe đạt độ bền cao, đặc biệt khi off-road.

Theo anh Ngọc Đức, Jeep TJ cho cảm giác lái “thật và chắc” hơn nhiều so với các mẫu Jeep đời mới vốn thiên về thương mại hóa. Những thế hệ sau chú trọng tiện nghi, hình thức và tính đại chúng, trong khi TJ giữ được sự mộc mạc, cơ khí thuần chất, yếu tố khiến dân chơi xe vẫn săn tìm mạnh mẽ.

