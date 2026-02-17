Khoảnh khắc trên đã được anh Nguyễn Lê Gia (trú tại Hà Nội) ghi lại trên sáng nay, 17/2 (mùng 1 Tết) trên phố Minh Khai, đoạn gần đình làng Mai Động, Hà Nội và chia sẻ lên các diễn đàn người dùng ô tô.
Chia sẻ với VietNamNet, anh Nguyễn Lê Gia nói: "Trong lúc chở vợ con đi chúc Tết, tình cờ tôi bắt gặp chiếc xe điện mang biển số đẹp chất lừ, xe giá rẻ nhưng biển số lại cực VIP, thể hiện độ chịu chơi của người chủ sở hữu".
Chiếc xe nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi giá trị biển số 30A-888.88 ở mức hàng tỷ đồng. Hiện tại, giá xe VinFast VF 3 từ 240-315 triệu đồng (tùy gói pin và phiên bản). Trong khi đó, giá giao dịch trên sàn đấu giá biển số của Công ty đấu giá Hợp danh Việt Nam trong hơn 2 năm qua có mức thấp nhất là 1,37 tỷ và cao nhất là 32,34 tỷ đồng, gấp từ 4-130 lần giá xe VF 3. Giá trị của biển ngũ quý 8 trung bình được trả từ 6-8 tỷ đồng.
Đặc biệt hơn, biển số 30A-888.88 không phải là mới. Biển số này đã xuất hiện và lưu thông hơn 10 năm nay. Năm 2015-2016, biển 30A-888.88 được bắt gặp lần đầu tiên gắn trên chiếc xe SUV hạng sang Lexus LX570 trên phố Hà Nội. Khi đó, việc sở hữu biển số đẹp hoàn toàn dựa trên hình thức bấm ngẫu nhiên và thường được giao dịch mua bán, chuyển nhượng, sang tên với giá rất cao.
Thời điểm này, các biển ngũ quý 8 đã có thể được giao dịch với mức giá ít nhất 1 tỷ đồng, cao gấp 2-3 lần giá trị nhiều mẫu xe phổ thông. Việc sở hữu một chiếc SUV sang Lexus LX570 giá gần 6 tỷ đồng, gắn biển ngũ quý 8 độc hiếm vào thời điểm hơn 10 năm trước cho thấy đẳng cấp chơi xe nổi trội của người chủ.
Trước thời điểm đấu giá biển số được áp dụng (15/9/2023), giới chơi xe ở Việt Nam từng ghi nhận sự xuất hiện của biển ngũ quý 8 trên các mẫu xe từ siêu sang đến bình dân như chiếc Maybach 57S (51A-888.88), Land Rover Range Rover (37A-888.88), Mercedes GLC 200 (61A-888.88), Toyota Camry (36A-888.88), Kia Cerato (51G-888.88).
Sau khi cơ chế đấu giá biển số ô tô được vận hành, biển ngũ quý 8 đã có 73 lượt ghi nhận trúng đấu giá. Gây ấn tượng nhất là biển số 51K-888.88 từng được trả đắt nhất Việt Nam, trúng lần một là 32,34 tỷ, lần hai giá 15,265 tỷ đồng và được người chủ gắn lên chiếc xe Toyota Crown đời cũ.
Theo quan niệm Á Đông, số 8 được hiểu là “phát”, tượng trưng cho phát tài, phát lộc. Dãy ngũ quý 8 vì vậy thường được xem là biểu trưng cho sự thịnh vượng liên tục, làm ăn hanh thông và bền vững. Với nhiều chủ sở hữu xe, biển số ngũ quý 8 không chỉ mang ý nghĩa phong thủy mà còn từng được coi là tài sản có giá trị tích lũy, có thể nắm giữ lâu dài hoặc chuyển nhượng. Ở thời điểm hiện tại, với cơ chế định danh biển số cá nhân, các biển số đẹp này không thể bán theo nghĩa mua–bán tự do như trước đây.
