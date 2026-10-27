Tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng của mẹ kế ở Hải Phòng được các con cảm nhận qua từng năm tháng. Sau 19 năm, 3 người con riêng thương mẹ kế như mẹ ruột.

Ngăn bố tái hôn vì thương nhớ mẹ

Năm 2006, mẹ ruột chị Vũ Thị Thanh Nga (SN 1984, quê ở xã Vĩnh Thịnh, Hải Phòng) qua đời vì bạo bệnh. Khi đó, chị 22 tuổi, đã lập gia đình và có một em bé 4 tháng tuổi, em gái chị 19 tuổi, còn em trai 17 tuổi.

Cuối năm 2007, bố chị muốn tái hôn với người phụ nữ cùng xóm – bà Nguyễn Thị Ngủi (SN 1968), khi ấy 39 tuổi, chưa từng kết hôn.

Hay tin, chị Nga hụt hẫng vô cùng. Dẫu biết bà Ngủi hiền lành, là thợ may được nhiều người trong làng quý mến nhưng vì quá nhớ thương người mẹ đã khuất, chị vẫn chưa sẵn sàng để ai thay thế mẹ trong gia đình.

Bà Ngủi bên con trai, con dâu (áo đen) và các cháu

“Tôi nói với bố là tôi không đồng ý. Tôi mong nếu bố muốn đi bước nữa thì cũng đợi thêm vài năm”, chị Nga kể.

Khi bố vẫn quyết tái hôn, chị chạy ra cánh đồng nơi mẹ vẫn thường làm việc khi còn sống, bật khóc nức nở.

Chồng chị đi theo, nói một câu khiến chị nhớ đến giờ: “Em như vậy là ích kỷ, là không thương bố. Nếu em thương bố thì phải để bố có người bầu bạn”.

Em trai, em gái chị Nga không phản đối gay gắt nhưng cũng buồn lòng. Ngày bố tái hôn, 3 chị em chị vẫn cùng bố đi đón mẹ kế nhưng không tránh được tủi thân vì quá thương nhớ mẹ.

Không ngờ, người chị Nga từng nhất quyết ngăn cản năm ấy giờ đây lại khiến 3 chị em chị yêu thương và quý trọng như mẹ ruột.

19 năm qua, chị em chị cảm nhận sâu sắc tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng của bà - người mang danh “mẹ kế”.

Ngày mới về, thấu hiểu suy nghĩ của các con riêng, bà Ngủi rất ít nói. Bà chỉ lầm lũi làm việc, từ việc nhà đến việc đồng, chăm lo cho chồng con và đối nội – đối ngoại khéo léo.

Chị Nga và chị Thuyên (từ trái sang) thương mẹ kế như mẹ ruột

Hoàn cảnh khó khăn, bà bỏ nghề may chuyển sang cấy lúa, trồng hoa màu để cải thiện kinh tế. Bà cùng chồng cáng đáng 2 mẫu ruộng, mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm, bám lấy ruộng đồng để gánh vác gia đình.

Một năm sau, bố chồng 91 tuổi của bà lâm bệnh nặng, nằm liệt giường. Bà chăm sóc ông chu đáo, từ miếng cơm chén nước cho đến việc vệ sinh mỗi ngày.

“Mẹ tắm cho ông, chăm sóc ông tận tình cho đến ngày ông nhắm mắt. Từ ngày ấy, tôi bắt đầu có cảm nhận khác về mẹ, thương và kính trọng mẹ hơn”, chị Nga kể.

Năm 2012, chị Nga sinh con trai thứ hai, bà Ngủi lặn lội vượt mấy chục kilomet đến viện chăm chị ngay trong đêm.

Khi em gái và em trai của chị lần lượt lập gia đình, một tay bà lo liệu mọi thứ, từ cỗ bàn đến của hồi môn, sính lễ.

Chín người cháu nội, ngoại đều có bàn tay bà chăm sóc, bao năm qua vẫn yêu thương bà, hễ sang chơi là quấn quýt không rời.

Bà Ngủi tần tảo sớm hôm, yêu thương con cháu

“Càng trưởng thành, tôi càng thương mẹ nhiều hơn. Mẹ không có con ruột, 19 năm qua dành hết tình thương cho chúng tôi.

Tình thương ấy không phải là tình cảm thông thường của một người mẹ kế dành cho con chồng mà là tình mẫu tử ruột thịt. Bấy nhiêu năm qua, mỗi khi chị em tôi gặp biến cố, mẹ luôn đứng ra che chở, đồng hành”, chị Vũ Thị Thuyên (SN 1987) - em gái chị Nga chia sẻ.

Biết ơn sự hy sinh thầm lặng

Năm 2018, chị Nga xây nhà mới, bà Ngủi đem hết số vàng tích cóp được cho chị mượn làm nhà. Bốn năm sau, việc kinh doanh của chị gặp biến cố, bà hết lời động viên, trở thành chỗ dựa tinh thần cho con gái.

Đến năm chị Thuyên làm nhà, bà sang giúp trông coi thợ thuyền, dọn dẹp từng viên gạch, chiếc đinh. Khi em trai út của chị xây nhà mới, bà cũng hỗ trợ tận tình như vậy.

“Mẹ có gì là dành cho các con hết, chẳng giữ lại cho mình”, chị Thuyên nói.

Bà Ngủi vui vầy bên các cháu nội, ngoại

Đầu năm 2025, từ khi bố phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, 3 chị em càng cảm nhận sâu sắc sự hy sinh cao cả của mẹ kế.

Bà Ngủi thương chồng, dốc hết tiền của chữa bệnh cho ông. Gần 2 năm bà tất bật sớm hôm, vừa cố gắng cáng đáng kính tế để các con không phải bận lòng, vừa lo cơm nước đầy đủ cho bạn đời.

Chị Nga kể: “Cách đây 2 tháng, bố tôi nguy kịch phải đi cấp cứu. Mẹ ở nhà gọi điện cho tôi nói ‘các con cố gắng chữa cho bố. Bố chẳng may làm sao thì mẹ cũng mất hết. Các con có vợ chồng con cái, còn mẹ chỉ có bố là chỗ dựa tinh thần’.

Nghe vậy, tôi bật khóc vì thương mẹ. Tôi hiểu, mẹ đau buồn thế nào khi bố lâm bệnh nặng”, chị Nga chia sẻ.

Chị Thuyên cũng thấu hiểu nỗi lòng ấy của mẹ kế. Gần 1 tháng qua kể từ khi bố qua đời, chị nhiều lần chứng kiến mẹ khóc thầm.

Có lúc, chị nghe mẹ tâm sự: “Bố đi rồi, mẹ như mất cả bầu trời”.

Thương mẹ, chị hết lòng an ủi: “Mẹ không mất hết. Mẹ vẫn còn 6 người con và 9 đứa cháu. Chúng con sẽ luôn bên cạnh mẹ”. Dẫu vậy, chị vẫn hiểu sự ra đi của bố là nỗi mất mát khó bù đắp của mẹ.

Hiện tại, bà Ngủi sống cùng gia đình con trai út. Chị Thuyên sống ở gần bên, còn chị Nga sống cách đó 25km.

Dù chưa có điều kiện để báo hiếu mẹ đủ đầy nhưng chị em chị Nga vẫn dành cho mẹ sự quan tâm chân tình. Ba chị em luôn khuyên mẹ bớt việc đồng áng, giữ gìn sức khỏe để sống bên con cháu dài lâu.

“Những gì tôi kể vẫn chưa thể nói hết được nỗi vất vả, sự hy sinh của mẹ trong suốt cuộc đời. 19 năm qua, mẹ đã thay mẹ ruột của tôi làm hết những điều còn dang dở, trao cho chúng tôi tình thương trọn vẹn của một người mẹ”, chị Nga bày tỏ.

Ảnh: NVCC