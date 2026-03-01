Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tối 26/2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết từ tài khoản “Phong Khánh” đăng tải nội dung sai sự thật, cho rằng Công an xã Thanh Phong trong quá trình làm việc đã “tra tấn, đánh người phải nhập viện”.

Thông tin bịa đặt này nhanh chóng lan truyền, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự (ANTT) tại địa phương cũng như uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân.

Đối tượng Lô Văn Khánh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo kết quả xác minh ban đầu, trưa 26/2, Công an xã Thanh Phong tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên xảy ra trên địa bàn. Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn cá nhân trước đó.

Hai nhóm với khoảng 35 đối tượng đã tụ tập, mang theo hung khí, có hành vi gây rối trật tự công cộng trên tuyến tỉnh lộ 520E, đoạn qua địa phận xã Thanh Phong.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Lương Văn Mạnh (SN 2008, trú tại thôn Làng Xằm, xã Thanh Phong) là đối tượng cầm đầu nhóm khoảng 18 thanh niên điều khiển xe máy, mang theo nhiều hung khí đi tìm nhóm thanh niên khác để đánh, khiến một người bị thương.

Công an xã Thanh Phong đã triệu tập Lương Văn Mạnh, Lô Văn Khánh (SN 2000, trú tại thôn Làng Xằm) cùng một số đối tượng liên quan đến trụ sở để làm việc, xác minh, xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, để tìm cách thoát tội, Khánh đã bịa đặt, thông báo cho người nhà các đối tượng khác thông tin sai sự thật rằng: “Công an xã Thanh Phong trong quá trình làm việc đã đánh các đối tượng bị triệu tập đến ngất xỉu tại trụ sở”.

Các đối tượng liên quan vụ gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CACC

Khoảng 23h cùng ngày, người thân và một số đối tượng đã kéo đến trụ sở Công an xã Thanh Phong, dùng điện thoại quay video, chụp ảnh, hò hét, chửi bới, gây sức ép đối với lực lượng chức năng.

Sự việc gây mất ANTT, tạo tâm lý hoang mang trong nhân dân và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lực lượng Công an nhân dân.

Đến ngày 28/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập làm việc với 20 đối tượng liên quan; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm các hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định.