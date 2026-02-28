Ngày 28/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng giả danh lực lượng công an để cưỡng đoạt tài sản của người dân trên địa bàn.

Các đối tượng gồm: Trần Anh Kiệt (18 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp), Phạm Nguyễn Hoài Nam (22 tuổi, ngụ phường Trảng Dài) và Đặng Nhật Minh (19 tuổi, ngụ phường Phước Tân).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h30 ngày 24/2, anh T.H.M (19 tuổi) chở anh N.Q.K (19 tuổi, cùng ngụ phường Trảng Dài) lưu thông trên đường Đồng Khởi. Khi dừng đèn đỏ tại giao lộ Đồng Khởi – Lê Quý Đôn (phường Tam Hiệp), 2 thanh niên bị một nhóm đối tượng áp sát, tự xưng là công an để yêu cầu kiểm tra hành chính.

Các đối tượng sau đó khống chế nạn nhân, đưa về bãi đất trống thuộc phường Long Bình, viện lý do xử phạt các lỗi như không gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe.

Lợi dụng tâm lý lo sợ, nhóm này buộc hai bị hại đưa 500.000 đồng tiền mặt, đồng thời ép cung cấp điện thoại và mật khẩu tài khoản ngân hàng để chuyển hơn 8,6 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng rời khỏi hiện trường. Đến khuya hôm sau, bị hại đến Đồn Công an KCN Biên Hòa trình báo.

Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: V.N

Chỉ sau 12 giờ truy xét, dù khu vực xảy ra vụ việc vắng người, không có camera, lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ cả 3 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 2 xe máy, 4 điện thoại, 3 bộ đàm cùng số tiền đã chiếm đoạt để trả lại cho nạn nhân.