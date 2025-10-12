Sau tuyên bố độc thân, diễn viên Trương Ngọc Ánh chăm tập luyện, lấy lại vóc dáng và chuộng gu mặc phóng khoáng.
Ở tuổi U50, Trương Ngọc Ánh trẻ hóa phong cách thời trang nhưng không cố gắng mặc như một cô gái đôi mươi. Thay vào đó, chị chú trọng mặc thanh lịch, hiện đại; chọn trang phục tôn dáng, đầy sức sống và bám sát xu hướng một cách tinh tế.
Sau khi tuyên bố độc thân, Trương Ngọc Ánh đang cho thấy sự thay đổi toàn diện, không chỉ thời trang mà còn lối sống. Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, chị đã theo chế độ ăn uống, tập luyện khoa học suốt thời gian qua. 7X tập gym 4 buổi/tuần và chơi pickleball 2 buổi/tuần thay cho thể dục.
Mỗi buổi chơi pickleball ít nhất 2 tiếng, đốt rất nhiều calo. Vì mê môn này, Trương Ngọc Ánh đi đâu cũng mang theo vợt, kể cả công tác, du lịch. Ngoài ra, chị còn duy trì chế độ nhịn ăn gián đoạn 16:8 nghiêm ngặt: cắt giảm đường, tinh bột, tăng cường chất xơ tự nhiên.
Đời thường, chị lại chuộng phong cách đơn giản, gần gũi. Trong cuộc trò chuyện gần đây, 7X cho biết đang hài lòng về cuộc sống "độc thân, vui tính" hiện tại. Ngoài phần lớn thời gian cho công việc, chị chỉ muốn ở bên mẹ, con gái và những người thân yêu để hồi phục năng lượng.