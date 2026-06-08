Liên quan vụ tưới xăng đốt tiệm giặt sấy nằm trên đường Lê Duẩn, khóm 3, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau, lãnh đạo UBND phường Bạc Liêu vừa xác nhận nghi phạm S.H.H. (SN 1995, ngụ khóm 14, phường Bạc Liêu) đã tử vong.

Theo vị lãnh đạo này, thi thể nghi phạm đã được đưa đi thiêu. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, khoảng 15h ngày 7/6, H. đem theo một chai nhựa đi vào tiệm giặt sấy của ông L.V.Đ.

Thời điểm đó, trong tiệm có 3 nhân viên nữ, còn ông Đ. vắng mặt. H. đã tưới xăng vào tiệm giặt sấy khiến 3 nhân viên bỏ chạy ra ngoài. Ít phút sau, lửa bùng lên trong tiệm.

Hậu quả, đám cháy làm H. bị bỏng nặng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Cà Mau điều nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường dập lửa và đưa H. đi cấp cứu.