Ngày 8/6, lãnh đạo UBND xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến một cụ ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại căn nhà kết hợp kinh doanh văn phòng phẩm của một hộ dân. Do bên trong chứa nhiều vật dụng, hàng hóa dễ cháy, đám cháy nhanh chóng lan rộng, bao trùm khu vực phía trước ngôi nhà.

Phát hiện hỏa hoạn, những người có mặt lập tức hô hoán, tìm cách thoát thân và hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, một cụ ông bị tai biến, gặp khó khăn trong di chuyển nên mắc kẹt bên trong căn nhà đang cháy.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.X

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đến khoảng 10h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lửa lan sang các căn nhà lân cận.

Theo lãnh đạo địa phương, khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, cụ ông mắc kẹt bên trong đã tử vong.