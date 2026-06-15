Khách hàng nói bị hiểu nhầm, doanh nghiệp khẳng định đã tư vấn đầy đủ

Theo trình bày của bà N. (ngụ TPHCM), tháng 11/2019, bà tham dự một sự kiện giới thiệu sản phẩm do Công ty TNHH Khu du lịch Đ. tổ chức tại TPHCM. Sau khi được nhân viên tư vấn về mô hình "sở hữu kỳ nghỉ", bà đã ký hợp đồng với tổng giá trị 556 triệu đồng.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, bà N. đã thanh toán tổng cộng 288 triệu đồng, bao gồm tiền đặt cọc, các đợt thanh toán theo tiến độ và phí quản lý thường niên năm 2020.

Sau một thời gian thực hiện hợp đồng, bà N. cho rằng quyền lợi thực tế không đúng như kỳ vọng nên phát sinh tranh chấp và khởi kiện doanh nghiệp. Bà yêu cầu tòa án tuyên hợp đồng vô hiệu và buộc Công ty Đ. hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán.

Bà N. cho rằng trong quá trình tiếp thị và tư vấn, phía công ty đã cung cấp nhiều thông tin khiến bà hiểu rằng mình đang tham gia giao dịch mua bán tài sản và sẽ trở thành chủ sở hữu căn hộ nghỉ dưỡng.

Theo bà N., nhân viên bán hàng còn giới thiệu khách hàng có quyền chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho hoặc thừa kế sản phẩm, đồng thời khẳng định công ty sẽ hỗ trợ bán lại hoặc cho thuê nếu khách hàng không có nhu cầu sử dụng.

Không ít khách hàng vướng tranh chấp sau khi ký kết hợp đồng mà chưa tìm hiểu kỹ các điều khoản và bản chất của giao dịch. Ảnh: Nam Khánh

Khi phát hiện những nội dung tư vấn không thống nhất, bà N. đã yêu cầu được hỗ trợ bán lại sản phẩm nhưng bị từ chối. Công ty còn đưa ra mức phí chuyển nhượng từ 20-35 triệu đồng, trái với những gì đã được giới thiệu ban đầu.

Ngoài ra, bà N. cho rằng tại thời điểm ký kết hợp đồng, dự án nghỉ dưỡng vẫn đang trong quá trình xây dựng, chưa đáp ứng các điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú nhưng doanh nghiệp đã tiến hành ký hợp đồng và thu tiền. Nhiều điều khoản trong hợp đồng mẫu do công ty soạn sẵn gây bất lợi cho bà và vi phạm quy định pháp luật.

Ở chiều ngược lại, đại diện Công ty Đ. cho biết trước khi ký hợp đồng, khách hàng đã được giới thiệu tổng quan về mô hình sở hữu kỳ nghỉ, được giải thích các quyền lợi cũng như nội dung hợp đồng.

Doanh nghiệp khẳng định bà N. hoàn toàn tự nguyện tham gia giao dịch, đã nhiều lần thanh toán theo tiến độ và được xuất đầy đủ hóa đơn, chứng từ. Công ty cho rằng các căn cứ mà bà N. đưa ra để yêu cầu tuyên hợp đồng vô hiệu đều không có cơ sở pháp lý.

Bản chất giao dịch không phải mua bán căn hộ nghỉ dưỡng

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 7/2022, TAND TP Nha Trang (nay là TAND khu vực 1 - Khánh Hòa) đã bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà N. về việc tuyên hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ vô hiệu và buộc Công ty Đ. hoàn trả số tiền 288 triệu đồng.

Tòa sơ thẩm xác định hợp đồng được ký kết hợp pháp và không thuộc trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu. Không đồng ý với phán quyết này, bà N. kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Khánh Hòa nhận định bản chất của "hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ" thực chất là hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu trú theo hình thức lặp lại định kỳ. Khách hàng không trở thành chủ sở hữu căn hộ hoặc biệt thự nghỉ dưỡng mà chỉ được quyền sử dụng phòng trong khoảng thời gian nhất định mỗi năm.

Tòa cho rằng pháp luật không cấm việc giao kết hợp đồng cung cấp dịch vụ sẽ được thực hiện trong tương lai. Tại thời điểm ký hợp đồng, khu nghỉ dưỡng chưa đi vào hoạt động nên chưa bắt buộc phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Hội đồng xét xử xác định tại thời điểm ký kết, các bên đều có đầy đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự; việc giao kết được thực hiện trên cơ sở tự nguyện. Hợp đồng và các phụ lục kèm theo phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự và không thuộc trường hợp vô hiệu theo quy định.

Sau khi đã đóng 288 triệu đồng, bà N. không tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo cam kết trong hợp đồng. Theo thỏa thuận trong hợp đồng, khách hàng không được hoàn lại số tiền đã thanh toán nếu vi phạm nghĩa vụ thanh toán.

Từ đó, TAND tỉnh Khánh Hòa bác kháng cáo của bà N., giữ nguyên bản án sơ thẩm.

(Tham khảo Bản án số 31/2023/DS-PT ngày 27/3/2023 của TAND tỉnh Khánh Hòa)