Đến với chùa Đại Giác ở Đồng Hới - Quảng Trị, du khách và Phật tử có cơ duyên chiêm bái xá lợi Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang và bức tượng Phật bằng ngọc bích theo truyền thống Phật giáo Nam tông, được thỉnh từ Myanmar.

Giá trị tâm linh đặc biệt của ngôi chùa lớn nhất tỉnh

Chùa Đại Giác từng được biết đến là ngôi chùa lớn nhất tỉnh Quảng Bình (trước sáp nhập), hiện là điểm tựa tâm linh quan trọng của bà con Phật tử ở tỉnh Quảng Trị sau sáp nhập.

Chùa Đại Giác là điểm tựa tâm linh quan trọng của bà con Phật tử ở tỉnh Quảng Trị.

Theo lời kể của thầy Thích Phương Hộ - người đảm nhiệm công việc văn phòng của chùa Đại Giác - trước kia, khu đất chùa vốn là một hồ nước sâu.

Năm 2009, khi Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Bình cũ được thành lập, Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp đảm nhận vị trí Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chính thức đặt nền móng xây dựng ngôi chùa này.

Những ngày đầu, chùa chỉ có ngôi chánh điện tạm lợp mái lá đơn sơ. Năm 2013, trận bão lịch sử tràn qua, chỉ còn lại duy nhất bức tượng Phật đứng giữa ngổn ngang phế tích. Nhà chùa đã vận động chư tăng và Phật tử chung tay tái thiết. Đến năm 2016, ngôi chánh điện khang trang chính thức được hoàn thành. Sau đó, các hạng mục phụ trợ tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện.

Với sự chung tay của chư tăng và Phật tử, ngôi chánh điện và các hạng mục phụ trợ của chùa đã được hoàn thiện. Các bộ tượng Phật thờ phụng tại chùa cũng do Phật tử phát tâm cúng tiến.

Chùa Đại Giác hiện có nhiều công trình kiến trúc mang giá trị tâm linh đặc biệt. Điểm nhấn nổi bật của chùa là Bảo tháp 9 tầng vươn cao giữa không gian, tạo mỹ quan độc đáo cho Đồng Hới, giúp du khách dễ dàng định vị từ xa.

Bảo tháp 9 tầng là điểm nhấn nổi bật của chùa.

Trên tầng cao nhất của Bảo tháp tôn trí một bức tượng Phật bằng ngọc bích theo truyền thống Nam tông được thỉnh trực tiếp từ Myanmar.

Bức tượng Phật theo truyền thống Nam tông được thỉnh trực tiếp từ Myanmar.

Phía trước Bảo tháp là bức tượng Phật A Di Đà bằng đá nguyên khối cao 9m và nặng 40 tấn, được chế tác và vận chuyển từ Đà Nẵng. Đây là một trong những pho tượng Phật A Di Đà bằng đá cẩm thạch lớn nhất Việt Nam.

Phía trước Bảo tháp là bức tượng Phật A Di Đà bằng đá nguyên khối.

Đặc biệt, chùa Đại Giác là một trong ba địa điểm tôn trí xá lợi của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang - vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam (hai nơi khác là chùa Từ Đàm ở Huế và tu viện Quảng Hương Già Lam ở TP.Hồ Chí Minh).

Xá lợi của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang được tôn trí tại tầng 1 của Bảo tháp.

Bền bỉ thực hiện sứ mệnh phục dựng di tích chùa

Chùa Đại Giác không chỉ là trung tâm tu học với các khóa tu Bát quan trai hàng tháng, mà còn thu hút đông đảo người dân tham dự các nghi lễ quan trọng như lễ cầu an đầu năm hay lễ Vu Lan, tích cực lan tỏa giá trị Phật pháp tại địa phương.

Chùa Đại Giác hiện là trụ sở Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Bên cạnh việc đồng hành cùng cộng đồng trong các hoạt động an sinh xã hội, Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp - trụ trì chùa Đại Giác cùng các chư tăng ở địa phương đang bền bỉ thực hiện một sứ mệnh lớn, đó là phục dựng các di tích chùa.

Theo chia sẻ của thầy Thích Phương Hộ, mảnh đất miền Trung có lịch sử Phật giáo lâu đời, trước thời chiến tranh, hầu như mỗi thôn làng đều có một ngôi chùa cổ. Tuy nhiên, sau đó do bom đạn khốc liệt, phần lớn các cơ sở thờ tự chỉ còn lại nền gạch vụn, trở thành phế tích.

Thầy Thích Phương Hộ cùng các chư tăng khác đang tích cực lan tỏa Phật pháp tại địa phương.

"Sau khi Giáo hội Phật giáo tại các tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình cũ được thành lập, chư tăng đã bắt tay vào hành trình gian nan: lặn lội tìm lại nền chùa cũ, thu thập tư liệu, tìm kiếm cổ vật, ghi nhận ký ức từ các vị già làng và làm thủ tục pháp lý để xin phép chính quyền cho phục dựng chùa.

Tới nay, tại Nghệ An, chư tăng đã phục dựng thành công hơn 100 ngôi chùa trong tổng số hơn 500 di tích. Còn tại địa phận Quảng Bình cũ, dù thống kê có hơn 200 di tích chùa cổ, nhưng hiện mới chỉ phục dựng được hơn 10 ngôi chùa. Dù còn nhiều khó khăn, hành trình ấy vẫn đang được tiếp nối", thầy Thích Phương Hộ cho hay.

Việc phục dựng các di tích chùa không chỉ giúp khôi phục những giá trị lịch sử - văn hóa tâm linh lâu đời mà còn tạo điều kiện để chư tăng về trụ trì, sinh hoạt tôn giáo.

Việc phục dựng các di tích chùa không chỉ giúp khôi phục những giá trị lịch sử - văn hóa tâm linh lâu đời mà còn tạo điều kiện để chư tăng về trụ trì, sinh hoạt tôn giáo, giúp bà con nhân dân có thêm điểm tựa tinh thần.

Giữa vùng đất còn chịu nhiều khó khăn và thiên tai khắc nghiệt, các nhà sư vẫn đang viết tiếp những trang sử Phật giáo phụng sự nhân sinh đầy ý nghĩa.