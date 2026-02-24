Nhầm với say rượu

Ngày 23/2, chia sẻ với PV VietNamnet, Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh - Thành viên Hội Bệnh lý Mạch máu Việt Nam cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu một trường hợp đột quỵ nhầm lẫn triệu chứng với say rượu khiến việc điều trị bị chậm trễ.

Bệnh nhân là ông T.N.H (54 tuổi, trú tại Hải Phòng), nhập viện trong tình trạng liệt nửa người. Theo người nhà, trước đó ông H. vẫn ăn uống bình thường trong dịp hóa vàng. Sau bữa ăn, ông xuất hiện tê tay chân nhưng nghĩ do uống rượu nên chỉ nằm nghỉ và uống nước chanh giải rượu. Khi triệu chứng của bệnh nhân không thuyên giảm, gia đình tiếp tục áp dụng các biện pháp dân gian như đánh cảm, cạo gió.

Đến mùng 7 Tết (23/2), khi tình trạng mệt nhiều, yếu rõ rệt, ông mới vào viện kiểm tra và được chẩn đoán nhồi máu não bán cầu trái - một dạng đột quỵ thiếu máu não cấp.

Theo bác sĩ Mạnh, bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ cao: hút thuốc lá nhiều năm, tăng huyết áp không kiểm soát, rối loạn chuyển hóa lipid nhưng không điều trị. Kết quả thăm khám cho thấy ông bị xơ vữa động mạch cảnh nặng. Khả năng cao mảng xơ vữa đã bong ra trong bối cảnh huyết áp tăng, di chuyển lên não gây tắc động mạch và dẫn đến đột quỵ.

Bác sĩ Mạnh kiểm tra cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

“Đột quỵ là biến cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu các yếu tố nguy cơ không được kiểm soát tốt”, bác sĩ Mạnh cho biết. Người bị tăng huyết áp cần tuân thủ điều trị nghiêm ngặt; đồng thời bỏ thuốc lá, kiểm soát cân nặng và mỡ máu, duy trì vận động đều đặn, thăm khám định kỳ để phát hiện và xử lý sớm các bất thường mạch máu.

Phân biệt say rượu với đột quỵ

Thực tế trong dịp Tết, các bệnh viện ghi nhận không ít trường hợp đột quỵ bị nhầm lẫn với say rượu do triệu chứng ban đầu không quá rầm rộ. Người bệnh thường chọn nghỉ ngơi tại nhà thay vì đến cơ sở y tế ngay, làm lỡ “thời điểm vàng” điều trị.

Say rượu xảy ra khi nồng độ cồn trong máu tăng cao, gây ức chế hệ thần kinh trung ương. Người say thường nói líu lưỡi, phản ứng chậm, đi loạng choạng, buồn ngủ, giảm khả năng phán đoán, buồn nôn hoặc nôn. Tuy nhiên, phần lớn vẫn có thể cử động được cả hai tay chân, dù phối hợp động tác kém.

Trong khi đó, bác sĩ Mạnh cho rằng đột quỵ là tình trạng cấp cứu y khoa do mạch máu não bị tắc hoặc vỡ, làm gián đoạn dòng máu nuôi não. Các dấu hiệu điển hình gồm: méo miệng, nói khó, yếu hoặc liệt một bên tay chân, tê bì nửa người, mất thăng bằng, nhìn mờ, đau đầu dữ dội hoặc rối loạn ý thức. Những biểu hiện này xuất hiện đột ngột và thường khu trú rõ ở một bên cơ thể.

Điểm khác biệt quan trọng là đột quỵ làm suy giảm chức năng thần kinh rõ rệt ở một vùng hoặc một bên. Người bệnh có thể không nhấc nổi một tay, cầm nắm rơi đồ vật, kéo lê một chân khi đi. Khi yêu cầu giơ đồng thời hai tay, một bên sẽ rơi xuống; khi cười hoặc nhe răng, miệng lệch về bên lành. Lời nói có thể ngọng bất thường, nói sai từ, không thành câu hoặc không hiểu lời người khác.

Các dấu hiệu cảnh báo có thể xuất hiện chỉ vài phút trước cơn đột quỵ nhưng cũng có trường hợp âm thầm vài giờ. Nhiều người đi ngủ bình thường vào buổi tối, sáng hôm sau đã rơi vào tình trạng yếu liệt hoặc hôn mê.

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, người dân cần ghi nhớ nguyên tắc F.A.S.T để nhận diện sớm đột quỵ:

- F (Face): Mặt có lệch, chảy xệ một bên không?

- A (Arm): Tay có yếu, tê, không thể nâng lên?

- S (Speech): Lời nói có lắp bắp, khó hiểu?

- T (Time): Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào, cần gọi cấp cứu ngay lập tức.

Bác sĩ Mạnh khẳng định, việc đưa người bệnh đến bệnh viện sớm có ý nghĩa quyết định khả năng hồi phục, giảm nguy cơ tàn phế và tử vong.

