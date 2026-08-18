Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 20/2, Dương đang ở nhà cùng bố là ông Đ.V.Th., ở thôn Xa Mạc (xã Yên Lãng, Hà Nội) thì có 2 người bác là ông Đ.V.M. và Đ.V.Ch. cùng con trai ông Ch. là Đỗ Văn T. (SN 1996) sang nhà ngồi uống nước.

Thấy Dương có biểu hiện không bình thường, nghi ngờ anh ta sử dụng ma túy nên ông Ch. hỏi: “Muỗi đốt hay sao mà đỏ thế kia?”. Lúc đó, Dương không trả lời và có biểu hiện bất thường, lắc đầu sang hai bên.

Thấy vậy, người bác tiếp tục gặng hỏi: “Cháu bị làm sao thế?” nhưng Dương vẫn không đáp lời. Đúng lúc đó, anh T. vừa bế con nhỏ vừa nói: “Tốt nhất là xuống nhà thuốc L.C. mua que thử là biết ngay”.

Nghe nói vậy, Dương cầm dao lao về phía anh T. đuổi, chém vào đầu và tay nạn nhân. Bị tấn công, anh T. bế con nhỏ 2 tuổi bỏ chạy nhưng bị Dương đuổi kịp, đẩy ngã xuống đường. Dương chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu và tay nạn nhân.

Dương chỉ dừng tay khi anh T. bất tỉnh. Sau đó, người dân khống chế, giằng được dao từ tay Dương và giao cho công an xã giải quyết.

Hậu quả, anh T. tử vong trên đường đi cấp cứu do mất máu cấp và tổn thương não nặng. Trong khi đó, con của anh T. cũng bị thương nhẹ ở chân. Gia đình từ chối giám định thương tích đối với cháu bé.

Sau khi bị bắt, tại cơ quan điều tra, Dương không khai báo về hành vi phạm tội của mình. Về trách nhiệm dân sự, vợ của nạn nhân không yêu cầu bị cáo phải bồi thường và đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại tòa, phía bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo nhưng Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, không còn khả năng giáo dục, cải tạo nên quyết định tuyên phạt mức án cao nhất.