Theo danh sách được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đăng ký với BTC giải vô địch thế giới 2025, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự với 14 VĐV, đều là những gương mặt quen thuộc vừa thi đấu tại AVC Nations Cup 2025, VTV Cup 2025 và SEA V-League 2025.

Có thể kể tới những cái tên như: Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Đoàn Thị Lâm Oanh, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Khánh Đang...

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu dự giải vô địch thế giới. Ảnh: SAVA

Đây cũng là bộ khung nhân sự chinh chiến trong suốt hơn 2 năm vừa qua, giành không ít thành tích cao ở đấu trường khu vực cũng như châu lục, trong đó đáng chú ý là vị trí hạng Ba tại FIVB Challenge Cup 2024.

Hiện tại, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang có mặt tại Ninh Bình, chuẩn bị cho chặng 2 SEA V-League 2025, gặp Philippines. Tâm điểm chặng 2 là màn tái đấu giữa đội chủ nhà và Thái Lan, ngày 10/8. Ở "lượt đi", Bích Tuyền và các đồng đội thua đáng tiếc 2-3.

Giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025 diễn ra tại Thái Lan từ 22/8 tới 7/9, quy tụ 32 đội bóng mạnh nhất thế giới góp mặt. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở Bảng G cùng Ba Lan, Đức và Kenya.