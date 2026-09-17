Với chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Qatar trong trận ra quân, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có sự khởi đầu thuận lợi tại Asiad 2026. Ở lượt trận thứ 2 vòng bảng, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đối đầu Hong Kong (TQ). Đây tiếp tục chưa phải là đối thủ xứng tầm với Thanh Thúy và các đồng đội ở Asiad 20.

Trận đấu giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Hong Kong (TQ) diễn ra vào lúc 14h ngày 17/9 tại Nhà thi đấu Park Arena Komaki (thành phố Komaki, tỉnh Aichi, Nhật Bản).

Các cô gái Việt Nam có sự khởi đầu tốt trong set 1, tạo ra khoảng cách điểm số an toàn. Hong Kong (Trung Quốc) thi đấu rất cố gắng nhưng không thể tạo nên bất ngờ, đành chấp nhận thua 0-3.

Chiến thắng thuyết phục của các cô gái Việt Nam. Ảnh: Vietcontent

Như vậy, với 2 chiến thắng liên tiếp trước Qatar và Hong Kong (Trung Quốc), tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết Asiad sớm trước một vòng đấu.

14h ngày 18/9, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Hàn Quốc trong trận đấu có tính chất tranh ngôi nhất bảng.