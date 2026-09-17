Với chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Qatar trong trận ra quân, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có sự khởi đầu thuận lợi tại Asiad 2026. Ở lượt trận thứ 2 vòng bảng, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đối đầu Hong Kong (TQ). Đây tiếp tục chưa phải là đối thủ xứng tầm với Thanh Thúy và các đồng đội ở Asiad 20.
Trận đấu giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Hong Kong (TQ) diễn ra vào lúc 14h ngày 17/9 tại Nhà thi đấu Park Arena Komaki (thành phố Komaki, tỉnh Aichi, Nhật Bản).
Các cô gái Việt Nam có sự khởi đầu tốt trong set 1, tạo ra khoảng cách điểm số an toàn. Hong Kong (Trung Quốc) thi đấu rất cố gắng nhưng không thể tạo nên bất ngờ, đành chấp nhận thua 0-3.
Như vậy, với 2 chiến thắng liên tiếp trước Qatar và Hong Kong (Trung Quốc), tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết Asiad sớm trước một vòng đấu.
14h ngày 18/9, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Hàn Quốc trong trận đấu có tính chất tranh ngôi nhất bảng.
25-18
Trà My mang về chiến thắng set 3 cho các cô gái Việt Nam. Chung cuộc tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng 3-0 Hong Kong (Trung Quốc).
23-16
Quỳnh Hương đập bóng rất mạnh ở vị trí số 4, giúp tuyển nữ Việt Nam cầm chắc chiến thắng ở set đấu này.
12-8
Sự xuất sắc của chủ công Quỳnh Hương giúp đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt gia tăng khoảng cách điểm số.
4-4
Hong Kong (Trung Quốc) đang chơi rất cố gắng ở set 3, lần đầu tiên có được điểm số hòa trước tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.
Set 3
Lưu Thị Huệ mang về điểm số đầu tiên cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.
25-15
Cú đập bằng tay trái rất mạnh ở vị trí số 2 của phụ công Lưu Thị Huệ giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trong set 2 trước Hong Kong (Trung Quốc).
15-9
Bóng chạm tay chắn của Việt Nam bay ra ngoài. Các cô gái Hong Kong đang nỗ lực rút ngắn điểm số để hy vọng có được chiến thắng trong set 2.
8-4
Dù các VĐV Hong Kong (Trung Quốc) bám chắn tốt nhưng Thanh Thúy và các đồng đội thi đấu linh hoạt, ghi điểm tạo ra khoảng cách an toàn.
Set 2
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục là đội vượt lên dẫn trước với pha ghi điểm của Như Anh.
25-22
Cú đập chéo sân hiểm hóc của chủ công Ánh Thảo giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng trong set 1 trước Hong Kong (Trung Quốc).
21-17
Tuyển nữ Việt Nam đỡ bước 1 không thành công.
15-13
Sau khi xem VAR, trọng tài xác định tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là đội ghi điểm. Ở tình huống này, bóng đã chạm tay hàng chắn của Hong Kong (Trung Quốc) bay ra ngoài.
9-7
Những phút vừa qua Hong Kong (Trung Quốc) tổ chức hàng chắn hiệu quả, ghi nhiều điểm số quan trọng để rút ngắn khoảng cách với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.
7-4
Với đội hình mạnh nhất, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhập cuộc tốt, tạo ra nhiều sức ép với Hong Kong (Trung Quốc).
Set 1
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ghi liền 2 điểm, vượt lên dẫn trước. Sau trận thắng ngày ra quân, các cô gái Việt Nam đang rất tự tin.
14h00'
Trận đấu bắt đầu.
13h56'
Danh sách thi đấu hai đội:
13h48'
Các VĐV Việt Nam rất tự tin vào chiến thắng trong trận đấu với Hong Kong (Trung Quốc).
13h46'
Với cục diện tại bảng D, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ giành vé vào tứ kết sớm 1 lượt đấu nếu đánh bại Hong Kong (Trung Quốc). Đây là nhiệm vụ nằm trong khả năng của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.
13h35'
Sau chiến thắng đầu tiên trước Qatar, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận được sự thăm hỏi và chúc mừng từ ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục TDTT, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Asiad 2026; ông Hoàng Quốc Vinh - Phó Trưởng đoàn; ông Dương Mạnh Tiến - Chủ tịch LĐBC Việt Nam.
13h30'
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có mặt tại Nhà thi đấu Park Arena Komaki (thành phố Komaki, tỉnh Aichi, Nhật Bản). Toàn đội đang khởi động, chuẩn bị cho trận đấu.