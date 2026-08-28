Ở set 1, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhập cuộc tự tin khi Thanh Thúy và Như Anh liên tiếp ghi điểm, có thời điểm vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, Trung Quốc nhanh chóng thể hiện đẳng cấp với những pha tấn công mạnh mẽ của Gong Xiangyu, Zhuang Yushan và Wu Mengjie để giành chiến thắng 25-15.
Sang set 2, các cô gái Việt Nam thi đấu khởi sắc hơn, tạo ra màn bám đuổi hấp dẫn. Bích Thủy, Quỳnh Hương và Như Anh liên tục ghi điểm, giúp đội tuyển san bằng tỷ số 21-21. Dù vậy, Trung Quốc vẫn giữ được sự ổn định ở thời điểm quyết định và thắng sát nút 25-22.
Bước vào set 3, Việt Nam tiếp tục nỗ lực nhưng không thể ngăn cản sức mạnh của đội chủ nhà. Trung Quốc nhanh chóng tạo khoảng cách lớn và khép lại set đấu với chiến thắng 25-13.
Chung cuộc, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Trung Quốc 0-3, qua đó dừng bước tại vòng tứ kết. Dù không thể tạo nên bất ngờ, màn trình diễn trước một trong những ứng viên vô địch hàng đầu châu lục vẫn là trải nghiệm quý giá cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.
|SET 1
|SET 2
|SET 3
|SET 4
|SET 5
|Việt Nam
|15
|22
|13
|Trung Quốc
|25
|25
|25
13-25
Dù rất nỗ lực nhưng ĐT Việt Nam cũng chỉ lên được điểm số thứ 13. Trung Quốc giành quyền vào vòng bán kết, gặp các cô gái Iran, trong khi cặp bán kết còn lại là màn so tài giữa Thái Lan và Nhật Bản.
11-22
Sau Thanh Thúy, đến lượt Ánh Thảo đập bóng bạt chắn Trung Quốc ra ngoài sân.
8-18
Quỳnh Hương đánh bóng vượt qua hàng chắn đôi rất cao của Trung Quốc. Sau đó vẫn là Quỳnh Hương đem về điểm block.
5-14
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt buộc phải xin hội ý sau những pha bóng không tốt của đội nhà, cách biệt ngày càng lớn.
6-12
Cuối cùng thì ĐT Việt Nam cũng cắt được mạch lên 5 điểm liên tiếp của Trung Quốc, với pha đánh bóng chính xác của Bích Thủy ở vị trí số 3.
SET 3: 5-7
Giống như set 2, các cô gái Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực trong set 3. Trọng tài vừa bắt lỗi 4 chạm của Trung Quốc, điểm số thứ 5 cho đội bóng áo đỏ.
22-25
Trung Quốc có điểm set-point để khép lại set đấu sau màn rượt đuổi hấp dẫn.
22-23
Sau khi lên điểm 23, Trung Quốc phát bóng ra ngoài sân.
21-21
Trung Quốc challenge lỗi chạm lưới của ĐT Việt Nam nhưng bất thành, điểm số là 21-21.
19-21
Trọng tài bắt lỗi của VĐV chủ nhà Trung Quốc, điểm số thứ 19 cho ĐT Việt Nam.
17-20
ĐT Trung Quốc thường xuyên có những cú smash cực mạnh sau vạch 3 mét khiến các cô gái áo đỏ không thể phòng thủ.
16-17
Như Anh tấn công nhanh ở vị trí số 3, trước khi Quỳnh Hương đem về điểm số thứ 16 với cú smash uy lực ở vị trí số 4, đưa bóng đập vào mặt đối thủ. Chủ nhà lập tức xin hội ý chiến thuật.
12-15
ĐT Trung Quốc buộc phải xin hội ý chiến thuật sau khi ĐT Việt Nam có điểm số thứ 12.
9-13
Ánh Thảo đập bóng chạm tay chắn Trung Quốc nhưng bóng rơi ra ngoài sân. Sau đó Như Anh phát bóng đem về điểm ace thứ hai cho Việt Nam.
5-10
Ánh Thảo có hai pha đỡ hỏng bước một liên tiếp, cách biệt nhanh chóng được Trung Quốc tạo ra. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lập tức xin hội ý chiến thuật.
SET 2: 3-4
Sau hai tình huống tấn công bị block liên tiếp, đến lần thứ ba Thanh Thúy đập bóng bạt chắn rơi sàn.
15-25
Dù rất nỗ lực nhưng ĐT Việt Nam chỉ có thể lên được điểm số thứ 15. Trung Quốc kết thúc set mở màn bằng cú đập bóng uy lực sau vạch 3 mét.
12-22
ĐT Việt Nam nỗ lực bám đuổi nhưng khoảng cách quá lớn trước ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.
10-19
Ánh Thảo giúp ĐT Việt nam có điểm block đầu tiên trước pha đập bóng uy lực ở vị trí số 2 của Trung Quốc, cắt chuỗi lên điểm của đội chủ nhà.
9-16
ĐT Trung Quốc với chiều cao vượt trội, với những pha smash uy lực cùng khả năng phòng ngự tốt đang tạo ra cách biệt ngày càng lớn.
8-10
Nỗ lực cứu bóng của Kim Thoa được Quỳnh Hương tận dung để đập bóng cắm sàn, giúp ĐT Việt Nam lên điểm thứ 8.
6-7
Ánh Thảo đánh bóng chính xác ở vị trí số 4, đem về điểm số thứ 5. Sau đó đến lượt Thanh Thúy ghi điểm thứ 6.
SET 1
Trọng tài cho trận tứ kết bốn được bắt đầu. ĐT Việt Nam là đội phát bóng trước. Kim Thoa phát bóng và Trung Quốc lập tức có điểm số đầu tiên với pha đánh bóng ở vị trí số 4. Ngay lập tức đội trưởng Thanh Thúy đáp trả bằng pha đập bóng bạt chắn.
18h23
Tổ trọng tài cho các cầu thủ hai đội tuyển làm thủ tục, cử quốc ca trước trận đấu. Ở trận đấu này, ĐT Việt Nam mặc trang phục màu đỏ, trong khi đội chủ nhà ĐT Trung Quốc mặc trang phục màu trắng.
18h00
Ở 3 trận tứ kết trước đó, Thái Lan vượt qua Hàn Quốc với tỷ số 3-0, Nhật Bản đánh bại Đài Bắc Trung với cùng tỷ số. Trong khi đó, một đại diện khác của Đông Nam Á là Indonesia dừng bước sau khi thua 1-3 trước các cô gái Iran.
17h55
VĐV hai đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Trung Quốc ra sân khởi động trước trận tứ kết.
17h10
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chạm trán chủ nhà Trung Quốc tại vòng tứ kết giải vô địch châu Á 2026, thử thách rất lớn dành cho Thanh Thúy cùng các đồng đội.
Trung Quốc đang thể hiện sức mạnh vượt trội khi toàn thắng cả ba trận vòng bảng, lần lượt đánh bại Iraq, Iran và Đài Bắc Trung Hoa cùng với tỷ số 3-0 để giành ngôi nhất bảng.
Trong khi đó, tuyển Việt Nam đứng thứ ba bảng C sau chiến thắng 3-0 trước Hong Kong (Trung Quốc) và hai thất bại trước Hàn Quốc, Nhật Bản. Dù đối đầu đội bóng hàng đầu châu lục, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn quyết tâm tạo nên bất ngờ.
Trận tứ kết giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra lúc 18h30 ngày 28/8/2026. Đây là cơ hội để các cô gái Việt Nam thử sức trước đối thủ mạnh nhất châu Á.