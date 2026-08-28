Ở set 1, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhập cuộc tự tin khi Thanh Thúy và Như Anh liên tiếp ghi điểm, có thời điểm vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, Trung Quốc nhanh chóng thể hiện đẳng cấp với những pha tấn công mạnh mẽ của Gong Xiangyu, Zhuang Yushan và Wu Mengjie để giành chiến thắng 25-15.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể gây bất ngờ trước chủ nhà Trung Quốc - Ảnh: Volleyballworld

Sang set 2, các cô gái Việt Nam thi đấu khởi sắc hơn, tạo ra màn bám đuổi hấp dẫn. Bích Thủy, Quỳnh Hương và Như Anh liên tục ghi điểm, giúp đội tuyển san bằng tỷ số 21-21. Dù vậy, Trung Quốc vẫn giữ được sự ổn định ở thời điểm quyết định và thắng sát nút 25-22.

Bước vào set 3, Việt Nam tiếp tục nỗ lực nhưng không thể ngăn cản sức mạnh của đội chủ nhà. Trung Quốc nhanh chóng tạo khoảng cách lớn và khép lại set đấu với chiến thắng 25-13.

Chung cuộc, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Trung Quốc 0-3, qua đó dừng bước tại vòng tứ kết. Dù không thể tạo nên bất ngờ, màn trình diễn trước một trong những ứng viên vô địch hàng đầu châu lục vẫn là trải nghiệm quý giá cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.