Sau thành tích Á quân tại chặng 1, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trở về sân nhà Ninh Bình tiếp đón các đối thủ khu vực tại chặng 2 SEA V-League 2025. Trong trận mở màn, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt gặp Philippines.

Ở trận "lượt đi", tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có chiến thắng dễ dàng 3-1 trước Philippines. Dù vậy, khi tái đấu đối thủ này trên sân nhà, Bích Tuyền và các đồng đội không được phép chủ quan.

Thực tế, dù thua ở chặng 1 nhưng Philippines vẫn biết cách tạo ra khó khăn với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Philippines không chỉ có thể hình tốt, mà còn giàu thể lực.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam quyết đổi màu huy chương trên sân nhà. Ảnh: SAVA

Bên cạnh đó, việc liên tục gặp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại AVC Nations Cup (tháng 6), VTV Cup 2025 (tháng 7), chặng 1 SEA V-League (tháng 8) giúp các VĐV Philippines hiểu rõ về đối thủ.

Dù vậy, theo đánh giá của giới chuyên môn, chỉ cần chơi đúng sức, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ giành chiến thắng để có sự khởi đầu thuận lợi tại chặng 2.

Ngoài sự cổ vũ của khán giả, các cô gái Việt Nam chuẩn bị tốt nhất về chuyên môn cũng như tâm lý. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhiều khả năng xoay tua nhân sự nhằm giữ sức cho các trụ cột cũng như trao cơ hội cho những VĐV ít được thi đấu.

Trong danh sách vừa được chốt lại, thuyền trưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thay Libero Ninh Anh bằng chủ công Nguyễn Thị Phương. Ở trận ra quân, trước đối thủ "vừa miếng", nhiều khả năng tay đập 26 tuổi sẽ được vào sân thi đấu.

Trận tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Philippines diễn ra lúc 19h ngày 8/8, trước đó cặp đấu giữa Thái Lan vs Indonesia (16h).