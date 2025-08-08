ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đã tạo nên địa chấn tại giải U21 thế giới khi đánh bại U21 Serbia 3-1, dù đối thủ đang đứng hạng 9 thế giới, hơn chúng ta tới 18 bậc.

Ngay set 1, các học trò HLV Nguyễn Trọng Linh nhập cuộc đầy tự tin, triển khai lối đánh biến ảo, phối hợp ăn ý giữa phụ công và đối chuyền, khiến Serbia lúng túng và giành chiến thắng 25-21.

U21 Việt Nam tạo cơn địa chấn tại giải bóng chuyền nữ U21 thế giới - Ảnh: Volleyball World

Sang set 2, U21 Việt Nam khởi đầu chậm, để đối thủ dẫn điểm sớm. Dù nỗ lực rút ngắn khoảng cách, các cô gái vẫn thua sát nút 23-25. Tuy nhiên, bản lĩnh của đội bóng trẻ tiếp tục được thể hiện ở set 3, khi những pha tấn công nhanh ở vị trí số 3 liên tục xuyên thủng hàng chắn đối phương, giành thắng lợi 25-22.

Set 4 chứng kiến tinh thần bùng nổ, với nhiều pha chắn bóng xuất sắc và tận dụng tối đa sai lầm của Serbia. Thắng 25-23, U21 Việt Nam tạo nên cú sốc lớn nhất giải, khẳng định vị thế mới của bóng chuyền trẻ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Đội bóng SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 U21 Việt Nam 25 23 25 25 U21 Serbia

21 25 22 23