ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đã tạo nên địa chấn tại giải U21 thế giới khi đánh bại U21 Serbia 3-1, dù đối thủ đang đứng hạng 9 thế giới, hơn chúng ta tới 18 bậc.
Ngay set 1, các học trò HLV Nguyễn Trọng Linh nhập cuộc đầy tự tin, triển khai lối đánh biến ảo, phối hợp ăn ý giữa phụ công và đối chuyền, khiến Serbia lúng túng và giành chiến thắng 25-21.
Sang set 2, U21 Việt Nam khởi đầu chậm, để đối thủ dẫn điểm sớm. Dù nỗ lực rút ngắn khoảng cách, các cô gái vẫn thua sát nút 23-25. Tuy nhiên, bản lĩnh của đội bóng trẻ tiếp tục được thể hiện ở set 3, khi những pha tấn công nhanh ở vị trí số 3 liên tục xuyên thủng hàng chắn đối phương, giành thắng lợi 25-22.
Set 4 chứng kiến tinh thần bùng nổ, với nhiều pha chắn bóng xuất sắc và tận dụng tối đa sai lầm của Serbia. Thắng 25-23, U21 Việt Nam tạo nên cú sốc lớn nhất giải, khẳng định vị thế mới của bóng chuyền trẻ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
|Đội bóng
|SET 1
|SET 2
|SET 3
|SET 4
|SET 5
|U21 Việt Nam
|25
|23
|25
|25
|U21 Serbia
|21
|25
|22
|23
25-23
Phương Quỳnh đập bóng chéo sân uy lực đem về match-point để khép lại trận đấu với chiến thắng bất ngờ 3-1 cho U21 Việt Nam trước U21 Serbia.
23-20
Quỳnh Hương đưa bóng đi ra ngoài đáng tiếc cho U21 Việt Nam, U21 Serbia đang vùng lên mạnh mẽ.
22-14
U21 Serbia sa sút tinh thần nên liên tục mắc lỗi, trong khi U21 Việt Nam lại thăng hoa rực rỡ trên đất Indonesia.
18-14
U21 Việt Nam thăng hoa khi có chuỗi lên liền 5 điểm trước khi đối thủ cắt được.
13-13
Đặng Hồng bị các tay chắn U21 Serbia theo sát nên cú đập bóng ở vị trí số 4 không thành công.
10-10
Gagic đập bóng đi ra ngoài, sau đó VĐV Serbia cướp bóng và trọng tài bắt lỗi. Điểm số là 10 đều.
6-7
Phương Quỳnh chớp cơ hội tấn công trên lưới san bằng điểm số 6-6. Ngay lập tức U21 Serbia đập bóng bạt chắn Việt Nam.
SET 4: 4-3
Giống như set 3 khi sớm diễn ra giằng co hấp dẫn, U21 Serbia vượt lên dẫn trước, Lê Thùy Linh lập tức ghi liền 2 điểm trong đó có cú ace.
25-22
Zigic của U21 Serbia bỏ nhỏ không qua lưới, set 3 khép lại với chiến thắng 25-22 dành cho U21 Việt Nam.
22-20
Phụ công Lê Thùy Linh tấn công nhanh đem về thêm một điểm số cho U21 Việt Nam.
20-19
Đặng Hồng cắt chuỗi lên điểm của U21 Serbia với cú đập bóng bạt chắn, đưa giúp U21 tái lập thế dẫn trước.
19-17
HLV Nguyễn Trọng Linh xin hội ý sau khi để U21 Serbia rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm.
17-13
Gagic có đập bóng ra ngoài sân, sau đó đến lượt đồng đội của cô để mất điểm.
13-11
Hàng chắn của U21 Việt Nam đang thi đấu tốt trong set 3 với liên tiếp những điểm block trước đối thủ có chiều cao trội hơn. U21 Serbia lập tức xin hội ý.
11-10
Vẫn là Linh Ly với pha chắn bóng chính xác, sau đó trọng tài bắt lỗi U21 Serbia giúp U21 Việt Nam vượt lên dẫn 11-10.
7-6
Linh Ly mang về thêm một điểm block cho U21 Việt Nam. Set 3 đang diễn ra giằng co, hấp dẫn.
SET 3: 3-3
Phương Quỳnh chắn bóng chính xác đem về điểm block, san bằng điểm số 3-3 cho U21 Việt Nam.
23-25
Tình huống chắn bóng không thành công của U21 Việt Nam đã khép lại set đấu dành cho U21 Serbia. Dù vậy, Đặng Hồng và các đồng đội có set đấu đầy nỗ lực khi có thời điểm bị dẫn trước tới 5 điểm.
21-23
U21 Việt Nam nỗ lực bám đuổi đối thủ và thu hẹp khoảng cách xuống còn 2 điểm.
18-22
U21 Việt Nam xin hội ý lần hai trong set 2 sau khi đối thủ tái lập khoảng cách 4 điểm.
15-18
Khánh Nguyên xử lý hai chuyền rât nhanh trên lưới khiến U21 Serbia hoàn toàn bất ngờ. Sau đó đến lượt Linh Ly giúp U21 Việt Nam rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm với pha đập bóng uy lực.
10-15
Ánh Thảo đỡ bước một lỗi, U21 Việt Nam để đối thủ tạo cách biệt lên tới 5 điểm.
9-11
Quỳnh Hương đập bóng sau vạch 3 mét lọt chắn U21 Serbia. Đội bóng châu Âu duy trì cách 2 điểm nhiều hơn U21 Việt Nam.
5-7
U21 Serbia có chuỗi lên liền 6 điểm, ban huấn luyện U21 Việt Nam lập tức xin hội ý lần một trong set 2. Ngay lập tức Quỳnh Hương chắn bóng tốt cắt chuỗi lên điểm của đối thủ.
SET 2: 4-2
VĐV U21 Serbia phát bóng không qua lưới, sau đó đập bóng rúc lưới để U21 Việt Nam dẫn trước 2 điểm.
25-21
Quỳnh Hương đập bóng chéo sân chính xác đem về set thắng đầu tiên dành cho U21 Việt Nam trước đội bóng mạnh châu Âu.
22-18
Quỳnh Hương đập bóng uy lực ở vị trí số 4 giúp U21 Việt Nam ở gần set thắng đầu tiên trước U21 Serbia.
20-17
U21 Việt Nam lên điểm số thứ 20 sau khi đội bóng đến từ châu Âu đập bóng ra ngoài.
16-14
HLV Nguyễn Trọng Linh xin hội ý lần một trong set 1 sau khi để U21 Serbia rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm.
15-11
Lê Như Anh di chuyển ra vị trí số 2 rồi đập bóng uy lực về cuối sân đem về điểm số thứ 14 cho U21 Việt Nam. Ngay sau đó vẫn là chủ công này có pha bỏ nhỏ tinh tế.
11-9
Hai tình huống đập bóng ra ngoài liên tiếp của U21 Serbia giúp U21 Việt Nam lần đầu dẫn trước với cách biệt 2 điểm.
6-6
Chủ công Đặng Thị Hồng đập bóng chéo sân chính xác, sau đó vẫn là đội trưởng U21 Việt Nam có cú mash chạm tay chắn U21 Serbia ra ngoài.
3-3
Quỳnh Hương đập bóng ở vị trí số 4 san bằng điểm số 3-3 cho U21 Việt Nam.
14h00 - SET 1
Trận đấu chính thức được bắt đầu, U21 Serbia là đội phát bóng trước.
13h55
Thành viên hai đội U21 Việt Nam và U21 Serbia làm thủ tục cử quốc ca trước trận đấu.
13h42
VĐV hai đội ra sân khởi động trước trận đấu.
Nhận định trước trận
Sau chiến thắng ấn tượng 3-0 trước chủ nhà U21 Indonesia, tuyển U21 nữ Việt Nam sẽ bước vào thử thách lớn nhất tại bảng A khi chạm trán U21 Serbia lúc 14h hôm nay.
Đây là đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng, nổi bật với thể hình vượt trội, lối chơi giàu sức mạnh và nền tảng kỹ thuật hiện đại. Serbia từng nhiều lần góp mặt sâu ở các giải trẻ thế giới, cho thấy sự ổn định và kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn.
Với Đặng Thị Hồng và các đồng đội, đây sẽ là trận đấu đòi hỏi sự tập trung cao độ, khả năng phòng thủ kín kẽ và những pha phản công tốc độ để tận dụng tối đa cơ hội ghi điểm. Điểm tựa tinh thần từ chiến thắng mở màn cùng sự gắn kết của toàn đội sẽ là chìa khóa để Việt Nam hy vọng tạo nên bất ngờ trước đối thủ sừng sỏ này.
Nếu muốn giành kết quả có lợi, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh cần duy trì tâm lý vững vàng, tránh mắc lỗi cá nhân và tận dụng tốt các tình huống bước một. Đây hứa hẹn là trận đấu kịch tính và đầy thử thách cho các cô gái trẻ Việt Nam.
Danh sách cầu thủ U21 Việt Nam dự giải U21 thế giới 2025
Chủ công: Phạm Quỳnh Hương, Đặng Thị Hồng, Nguyễn Lan Vy, Bùi Thị Ánh Thảo
Chuyền hai: Lại Thị Khánh Huyền, Nguyễn Vân Hà
Đối chuyền: Ngô Thị Bích Huệ, Phạm Thùy Linh
Phụ công: Nguyễn Phương Quỳnh, Lê Như Anh, Lê Thùy Linh
Libero: Hà Kiều Vy.