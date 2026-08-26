Ước tính hai tuyến cáp biển SJC2 và AAE-1 cùng lúc gặp sự cố sẽ ảnh hưởng khoảng 30% lưu lượng kết nối Internet quốc tế của Việt Nam.

Vị trí tuyến cáp SJC2 gặp sự cố được xác định tại đoạn S4 Chung Hom Kok (Hongkong) và AAE-1mất kết nối do sự cố đoạn S1.H2. Việc mất kết nối đồng thời trên hai tuyến cáp lớn làm sụt giảm một phần đáng kể tổng băng thông quốc tế của các nhà mạng Việt Nam. Sự cố này nâng tổng số cáp quang biển gặp lỗi lên ba tuyến. Trước đó, vấn đề với tuyến AAG vẫn chưa được khắc phục xong. Tuyến cáo biển SJC2 có dung lượng thiết kế toàn tuyến 126 Tbps. Tuyến cáp quang biển AAE-1 có dung lượng thiết kế toàn hệ thống được công bố khoảng 40 Tbps. Như vậy, ước tính hai tuyến cáp biển SJC2 và AAE-1 cùng lúc gặp sự cố sẽ ảnh hưởng khoảng 30% lưu lượng kết nối Internet quốc tế của Việt Nam và ảnh hưởng đến hầu hết các doanh nghiệp viễn thông của Việt Nam.

Đại diện nhà mạng VNPT cho biết, ngay khi phát sinh sự cố, VNPT đã triển khai phương cân tải và điều tiết lưu lượng trên các hướng còn lại nhằm tối ưu sử dụng dung lượng, hạn chế ảnh hưởng và đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Tuy nhiên với việc sự cố xảy ra trên cả ba hệ thống cáp biển lớn, việc truy cập Internet quốc tế của người dùng có thể bị "ảnh hưởng ít nhiều" trong giờ cao điểm. Các dịch vụ quốc tế như lướt web, xem video hoặc chơi game server nước ngoài có thể chậm hơn một chút vào giờ cao điểm, nhưng mạng nhìn chung vẫn ổn định nhờ hạ tầng dự phòng từ các tuyến khác. "Đây là sự cố bất khả kháng và gây ảnh hưởng đến tất cả các nhà cung cấp Internet của Việt Nam" - đại diện VNPT cho biết.

Chia sẻ về vấn đề này, đại diện Viettel cho biết, sự cố đứt tuyến cáp SJC2 và AAE-1 khiến lưu lượng Internet kết nối quốc tế của Viettel bị ảnh hưởng khoảng 30% lưu lượng. Tuy nhiên, các tuyến cáp quang biển thường xuyên bị sự cố nên Viettel đã có mức dự phòng kết nối đi quốc tế rất cao. Vì vậy, sau khi sự cố xảy ra Viettel đã chuyển sang sử dụng lưu lượng dự phòng nên không ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của Viettel.

Đại diện CMC Telecom cho biết, thời gian gần đây sự cố cáp quang biển thường xuyên xảy ra. Vì vậy, CMC Telecom đã lường trước những sự cố này và đã có phương án dự phòng nên sự cố này không ảnh hưởng nhiều đến CMC.

Việt Nam hiện kết nối với thế giới chủ yếu qua 6 tuyến cáp quang biển gồm AAG, IA, AAE-1, APG và hai tuyến mới được đưa vào khai thác là ADC, SJC2. Dù đóng vai trò chủ đạo, cáp biển lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thống kê từ năm 2022 đến nay cho thấy đã có gần 40 sự cố xảy ra.

SJC2 là tuyến cáp quang biển mà VNPT là doanh nghiệp Việt Nam tham gia đầu tư có điểm cập bờ tại Quy Nhơn.

AAE-1 là hệ thống cáp biển thứ 4 do Viettel tham gia xây dựng với tổng mức đầu tư 50 triệu USD. Viettel là đối tác duy nhất chủ trì trạm cập bờ tuyến cáp AAE-1 tại Việt Nam.

AAE-1 là hệ thống cáp biển đầu tiên kết nối tất cả các khu vực Châu Á, Trung Đông, Châu Phi, Châu Âu với độ trễ kết nối thấp nhất giữa các khu vực này. AAE-1 được kết nối tại các trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới như tại Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Pháp.