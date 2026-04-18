Lưỡi hái tử thần dưới đáy đại dương: Công nghệ cắt cáp biển sâu 4.000m Trung Quốc làm rung chuyển an ninh mạng toàn cầu.

Trong cuộc đua công nghệ biển sâu toàn cầu, Trung Quốc vừa ghi dấu ấn quan trọng khi hoàn tất thử nghiệm thực địa thiết bị cắt cấu trúc dưới nước ở độ sâu kỷ lục (4.000 mét). Hai hệ thống tiên tiến: bộ truyền động điện thủy tĩnh EHA (Electro-Hydrostatic Actuator và bánh mài kim cương chuyên dụng, không chỉ mở rộng khả năng can thiệp vào các tuyến cáp ngầm truyền tải 95% lưu lượng internet thế giới mà còn đánh dấu bước chuyển mình từ nghiên cứu phòng thí nghiệm sang ứng dụng thực tiễn trên robot dưới nước.

Bộ truyền động điện thủy tĩnh EHA (Electro-Hydrostatic Actuator – EHA) là điểm sáng nổi bật nhất trong chuyến thám hiểm thứ 33 của tàu nghiên cứu Hải Dương Địa Chất 2 (Haiyang Dizhi 2) vào tháng 4/2026.

Thiết bị được tích hợp hoàn chỉnh trên ROV “Hải Mã” (Haima), bao gồm motor điện, bơm thủy lực, van điều khiển và xi lanh trong một khối compact duy nhất, loại bỏ hoàn toàn hệ thống ống dầu bên ngoài truyền thống.

Nhờ đó, EHA giảm nguy cơ rò rỉ dầu dưới áp suất cao, nâng cao hiệu suất năng lượng và độ tin cậy khi hoạt động ở môi trường khắc nghiệt.

Theo kết quả thử nghiệm chính thức từ Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, EHA đã thực hiện cắt thành công các cấu trúc dưới nước ở độ sâu 4.000 mét, chịu áp suất ngoài vượt 35 megapascals với công suất truyền động tối thiểu 1 kilowatt, hành trình 100 mm và lực cắt hơn 50 kilonewtons.

Hơn 85% linh kiện được sản xuất nội địa, giúp hệ thống dễ dàng lắp đặt trên các ROV hiện đại và rút ngắn đáng kể thời gian từ phát triển đến triển khai thực địa, bước “last mile” mà ngành công nghiệp biển sâu Trung Quốc lâu nay hướng tới.

Song song với EHA, Trung Quốc cũng hoàn thiện công cụ cắt chuyên biệt sử dụng bánh mài phủ kim cương do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Tàu thủy Trung Quốc (CSSRC) và Phòng thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia về Tàu lặn sâu có người lái phát triển dưới sự dẫn dắt của kỹ sư Hồ Hạo Long.

Thiết bị này gồm bánh mài đường kính 150 mm quay tốc độ 1600 vòng/phút, kết hợp hộp giảm tốc tỷ lệ 8:1 để tạo mô-men xoắn 6 Nm từ động cơ điện 1 kW.

Lớp vỏ titan cao cấp kết hợp công nghệ niêm phong bù dầu giúp bánh mài chịu áp suất vượt 400 atm, tương đương khả năng hoạt động ổn định ở độ sâu 4000 mét.

Trong các bài kiểm tra trên mặt đất, hệ thống đã nghiền nát lớp thép bọc dày tới 60 mm của cáp ngầm mà không gây xáo trộn lớn đến trầm tích biển.

Cánh tay robot tích hợp công nghệ định vị chính xác cao còn cho phép vận hành mượt mà ngay cả khi tầm nhìn gần như zero, điều kiện điển hình ở đáy đại dương.

Cả hai thiết bị đều được thiết kế để lắp đặt linh hoạt trên các ROV hoặc tàu ngầm có người lái thuộc dòng Fendouzhe và Haidou, biến chúng thành công cụ đa năng cho sửa chữa đường ống dầu khí, loại bỏ chướng ngại vật và hỗ trợ khai thác tài nguyên biển sâu.

So với công nghệ cũ chỉ hoạt động hiệu quả ở độ sâu dưới 2.000 mét và đòi hỏi thời gian cắt dài, EHA cùng bánh mài kim cương đã đẩy giới hạn hoạt động lên gấp đôi, đồng thời nâng cao tốc độ và độ chính xác.

Điều này không chỉ củng cố vị thế dẫn đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực robot biển sâu mà còn mở ra tiềm năng ứng dụng rộng rãi cho cả mục đích dân sự lẫn các nhiệm vụ kỹ thuật phức tạp dưới đáy đại dương.

Hai hệ thống cắt cáp biển sâu của Trung Quốc đại diện cho sự hội tụ hoàn hảo giữa truyền động thủy lực compact, vật liệu chịu áp cao và cơ khí chính xác.

Với việc đã được kiểm chứng qua thử nghiệm thực địa trên tàu Haiyang Dizhi 2, công nghệ này đang định hình lại khả năng hoạt động của nhân loại ở môi trường biển sâu, nơi cáp thông tin dưới nước đóng vai trò then chốt cho hạ tầng số toàn cầu.