Ngày 26/6, UBND TP Đà Nẵng khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D với tổng mức đầu tư hơn 4.518 tỷ đồng. Tuyến đường dài hơn 65km này được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển về phía Tây, tăng kết nối với Lào và Đông Bắc Thái Lan qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang.

Quốc lộ 14D là tuyến huyết mạch nối đường Hồ Chí Minh với Cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Tuy nhiên, nhiều năm qua, tuyến đường này được nhiều tài xế ví như cung đường “khổ” nhất Đà Nẵng bởi mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, chi chít ổ gà, ổ voi,... tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Theo thiết kế, dự án được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp 3 và cấp 4 miền núi. Tuyến có mặt đường rộng 8m, nền đường rộng 9m; dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Dự án gồm các hạng mục xây dựng mặt đường bê tông nhựa, bê tông xi măng; 293 cống thoát nước; 29 cây cầu, trong đó xây mới 26 cầu.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường cho biết, dự án không chỉ là công trình giao thông đơn thuần mà còn là cấu phần quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian phát triển phía Tây thành phố, tạo nền tảng phát triển logistics, thương mại biên giới, thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực miền núi và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Hình ảnh Quốc lộ 14D trước khi được cải tạo, nâng cấp:

Quốc lộ 14D có điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh tại Km1332+610 (xã Bến Giằng) và điểm cuối tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang (xã La Dêê).

Nhiều năm nay, tuyến đường trở thành nỗi ám ảnh với các tài xế bởi tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Ổ gà, ổ voi khiến người dân gặp khó khăn khi lưu thông.

Lớp nhựa mặt đường gần như đã bong tróc hoàn toàn, lộ ra lớp cấp phối lồi lõm, bụi bặm.

Các phương tiện phải di chuyển chậm, nhất là tại những đoạn cong cua, khuất tầm nhìn.

Nhiều vị trí chỉ còn trơ đất, đá cuội, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Những năm gần đây, lưu lượng xe tải qua Quốc lộ 14D tăng khiến tình trạng hư hỏng trên tuyến thêm nghiêm trọng.

Theo người dân địa phương, việc đi lại qua tuyến đường này gặp nhiều vất vả, nhất là vào mùa mưa.

Tuyến đường huyết mạch ngày càng xuống cấp, khiến ai đi qua cũng ngao ngán.

Trời nắng bụi bay mù mịt, mưa xuống lại lầy lội trơn trượt. Nhiều nhà dân phải dùng bạt che chắn, đóng cửa cả ngày để tránh bụi.