Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D tại TP Đà Nẵng vừa chính thức khởi công, mở cơ hội “thay áo mới” cho tuyến đường huyết mạch vùng biên vốn xuống cấp nghiêm trọng, là nỗi ám ảnh của nhiều tài xế.
Ngày 26/6, UBND TP Đà Nẵng khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D với tổng mức đầu tư hơn 4.518 tỷ đồng. Tuyến đường dài hơn 65km này được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển về phía Tây, tăng kết nối với Lào và Đông Bắc Thái Lan qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang.
Quốc lộ 14D là tuyến huyết mạch nối đường Hồ Chí Minh với Cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Tuy nhiên, nhiều năm qua, tuyến đường này được nhiều tài xế ví như cung đường “khổ” nhất Đà Nẵng bởi mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, chi chít ổ gà, ổ voi,... tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Theo thiết kế, dự án được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp 3 và cấp 4 miền núi. Tuyến có mặt đường rộng 8m, nền đường rộng 9m; dự kiến hoàn thành vào năm 2028.
Dự án gồm các hạng mục xây dựng mặt đường bê tông nhựa, bê tông xi măng; 293 cống thoát nước; 29 cây cầu, trong đó xây mới 26 cầu.
Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường cho biết, dự án không chỉ là công trình giao thông đơn thuần mà còn là cấu phần quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian phát triển phía Tây thành phố, tạo nền tảng phát triển logistics, thương mại biên giới, thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực miền núi và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Hình ảnh Quốc lộ 14D trước khi được cải tạo, nâng cấp:
Thời gian qua, hàng loạt giải pháp tổ chức giao thông theo hướng "phi công trình" được triển khai trên quốc lộ 13 (TPHCM) đã góp phần kéo giảm đáng kể số vụ tai nạn, số người chết và bị thương, đồng thời cải thiện tình trạng ùn tắc trên tuyến.