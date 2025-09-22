Sáng 22/9, sau lễ chào cờ đầu tuần, UBND phường Thành Nhất phối hợp với Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk và Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng nam sinh cứu bạn thoát khỏi nguy hiểm trong vụ thảm án khiến 3 người tử vong tại địa phương.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk Lưu Tiến Quang trao giấy khen cho em Thạch Chí Khang. Ảnh: CTV

Nam sinh được tuyên dương là em Thạch Chí Khang (học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn). Dù nhỏ tuổi nhưng Khang đã hành động nhanh trí mở cửa cho bạn là Trần Tấn P. (SN 2012) chạy vào nhà lánh nạn, đồng thời kiên quyết không mở cửa dù bị đối tượng truy sát đe dọa. Nhờ sự bình tĩnh và quả cảm ấy, Trần Tấn P. đã thoát nạn trong tình huống nguy hiểm cận kề.

Ông Nguyễn Đình Tâm, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, bày tỏ niềm vui, tự hào và đánh giá cao hành động của em Khang. Ông khẳng định việc làm này thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm và dũng cảm của thiếu nhi, xứng đáng là tấm gương sáng để bạn bè noi theo.

Trước hành động dũng cảm cứu bạn, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đã gửi thư biểu dương em Khang. Trong thư, lãnh đạo ngành Giáo dục khẳng định, hành động ấy không chỉ giúp một người thoát nạn mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc.

Bà Xuân tin tưởng, với tấm gương Thạch Chí Khang sẽ góp phần thắp sáng phong trào “Người tốt, việc tốt” trong ngành Giáo dục; khuyến khích học sinh rèn luyện phẩm chất, nuôi dưỡng hoài bão và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 13/9, bên cạnh nhà Thạch Chí Khang xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Khi nghe tiếng đập cửa và kêu cứu, Khang mở cửa thì phát hiện Trần Tấn P. bị thương nặng, chảy nhiều máu nên đã đưa P. vào nhà rồi khóa chặt cửa lại dù hung thủ liên tục đe dọa. Khoảng 3 giờ sáng, khi Công an có mặt, Khang đã mở cửa để đưa P. đi cấp cứu.

Được biết, hoàn cảnh gia đình em Khang hết sức khó khăn. Cha mẹ bỏ đi từ khi em còn nhỏ, Khang và chị gái (SN 2012) sống với bà nội bị tai biến, nằm liệt giường.