Trong vụ thảm án ở Đắk Lắk, nhờ sự dũng cảm và mưu trí của mình, cháu T.C.K. (12 tuổi) đã cứu sống một nạn nhân bị thương nặng đang bị hung thủ truy sát.

Theo lời kể của cháu K., trong khi đang nằm ngủ bỗng giật mình nghe tiếng la hét từ nhà hàng xóm bên cạnh, một lúc sau có tiếng đập cửa và tiếng kêu cứu từ phía sau nhà mình.

Công an phong tỏa hiện trường, điều tra vụ thảm án khiến 3 người tử vong. Ảnh: Hải Dương

Lúc này cháu K. mở cửa thì phát hiện cháu P. (nạn nhân) chảy máu rất nhiều vì có vết cắt sâu thấy cả xương. Sau đó, cháu K. đã đưa P. vào nhà rồi khóa chặt cửa lại. Trong khi đó, hung thủ vẫn liên tục gõ cửa nhưng cháu K. nhất quyết không mở.

Sau khi đưa bạn vào nhà, cháu K. lấy nước cho P. uống. Đến khoảng 3 giờ sáng, khi công an có mặt, K. mới mở cửa để đưa P. đi cấp cứu. Hiện sức khỏe của cháu P. đã dần ổn định.

Như VietNamNet đã thông tin, khoảng 1h30 ngày 13/9, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Cháu Trần Tấn P. (SN 2013, con chị H.) là nạn nhân duy nhất thoát nạn nhờ sự mưu trí, dũng cảm của cháu bé 12 tuổi.

Nghi phạm gây ra vụ thảm án là đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk).

Đến khoảng 8 giờ 30 sáng 13/9, công an đã bắt giữ Thuận tại khu vực đường Mai Thị Lựu (phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk).

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang lấy lời khai đối tượng Thuận, đồng thời thu giữ các hung khí như búa, dao cùng với áo dính máu của hung thủ ở gần hiện trường.