Dũng cảm cứu bạn thoát khỏi sự truy sát trong đêm

Rạng sáng 13/9 vừa qua, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 nạn nhân bị thương.

Trong vụ thảm án này, nhờ dũng cảm, mưu trí mà T.C.K. (SN 2013, người dân tộc Ê Đê) đã cứu được em Trần Tấn P. khỏi sự truy sát của đối tượng gây án.

Sau khi đưa P. vào nhà bằng cửa sau, K. đã đóng chặt cửa lại. Ảnh: Hải Dương

K. kể lại rằng hơn 1h sáng 13/9, khi đang ngủ thì giật mình nghe tiếng la hét từ nhà hàng xóm bên cạnh. Một lúc sau, K nghe thấy tiếng đập cửa và tiếng kêu cứu từ phía sau nhà của mình.

Ra mở cửa, K. phát hiện bên ngoài là Trần Tấn P. (nạn nhân) chảy máu rất nhiều vì có vết cắt sâu thấy cả xương. Thấy vậy, K. đưa P. vào nhà rồi khóa chặt cửa lại.

Sau đó, K. lấy nước cho P. uống. Đến khoảng 3h, khi công an có mặt, K. mới mở cửa để đưa P. đi cấp cứu. Hiện sức khỏe của P. đã dần ổn định.

Chia sẻ với PV VietNamNet, K. nói rằng lúc đó em rất sợ, nhưng thấy bạn bị thương nặng nên đã mở cửa đưa ngay bạn vào nhà. Tới khi nhìn qua ô cửa, thấy nhiều chú công an ở ngoài cổng, K biết rằng đã an toàn nên mở cửa để mọi người đưa P. đi cấp cứu.

"Lúc đưa bạn P. vào nhà, cháu rất sợ. Bạn P. dù bị đâm nhưng vẫn không kêu khóc vì cả 2 chúng cháu đều hoảng loạn. Lúc đó, ở nhà chỉ có mỗi cháu với bà nội nên càng sợ hơn" - K. cho biết.

Ước mơ học nghề sửa ô tô

K. có hoàn cảnh rất khó khăn. Bố em là người dân tộc Khơ Me, mẹ là người dân tộc Ê Đê nhưng đã chia tay nhau từ khi hai chị em K. còn nhỏ.

Hiện tại, hai chị em K. sống cùng bà nội. Tuy nhiên, bà nội bị tai biến đang nằm một chỗ. Cuộc sống của ba bà cháu chủ yếu nhờ vào sự giúp đỡ của người cô ruột.

"Sau này, cháu muốn đi học nghề sửa ô tô để có tiền xây nhà cho bà nội và chị gái ở" - K. chia sẻ.

Cô giáo Nguyễn Thị Giang tặng quà cho K. Ảnh: Hải Dương

Bà Nguyễn Thị Giang - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn (phường Thành Nhất) - cho biết K. đang là học sinh lớp 5 của trường, em được nhân xét là học sinh ngoan hiền. Do hoàn cảnh đặc biệt nên em được nhà trường, thầy cô thường xuyên quan tâm, giúp đỡ.

Nhà trường luôn ưu tiên tạo điều kiện tối đa để K. được theo học. Mỗi khi nhà trường kêu gọi được mạnh thường quân, K. cũng là người đầu tiên được nhận hỗ trợ.

"Mới đây, vào đầu năm học mới, tất cả thầy cô giáo trong trường đã góp được hơn 2 triệu đồng để hỗ trợ em K., một số người còn tặng quần áo mới và dép cho em. Nhà trường cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm hoàn thiện hồ sơ cấp mã định danh để em được hưởng những chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước" - bà Giang chia sẻ.

Bà Thạch Thị Thanh Thúy (phải) - cô ruột của K. Ảnh: Hải Dương

Bà Thạch Thị Thanh Thúy (cô ruột của K.) thì cho biết hai vợ chồng em trai bà không đăng ký kết hôn. Khi sinh chị em K. được vài tháng thì mỗi người một nơi, bỏ lại con cho bà nội nuôi.

Nhà bà Thúy ở sát cạnh nhà K., nhưng hai vợ chồng bà thường xuyên đi làm rẫy cách nhà 65km nên việc nuôi dạy các cháu cũng rất khó khăn. Tuy nhiên, bà sẽ cố gắng tìm mọi phương án để lo cho hai cháu được bài bản hơn.

"Do bà nội nằm một chỗ nên tôi sẽ phải sắp xếp thời gian để hai cháu được đi học đầy đủ. Tôi rất mong cơ quan chức năng tạo điều kiện làm căn cước cho cháu để có thể mua bảo hiểm, lỡ khi ốm đau đưa cháu đi khám được dễ dàng hơn" - bà Thúy chia sẻ.

Phó chủ tịch tỉnh thưởng nóng

Ngày 14/9, khi tới thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân của vụ thảm án, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó chủ tịch tỉnh Đắk Lắk - đã gặp và khen ngợi tinh thần dũng cảm, thông minh của em K.

Ông Nguyễn Thiên Văn động viên và biểu dương em K. Ảnh: Hải Dương

Ông Văn chỉ đạo UBND phường Thành Nhất đề xuất khen thưởng cho cháu K., đồng thời thưởng nóng K. 3 triệu đồng bằng tiền cá nhân. Ông đề nghị địa phương quan tâm giúp đỡ và kêu gọi mạnh thường quân nhằm tạo điều kiện cho K. được học tập để trưởng thành...

Hiện tại, UBND phường Thành Nhất cũng đã đề xuất UBND tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen cho K. Sở GD-ĐT Đắk Lắk đang hoàn thiện hồ sơ để khen thưởng cho sự dũng cảm của cậu bé này.