Ngày 1/12, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Ngọc Cường (SN 1977, ở Hà Nội), Nguyễn Minh Tuấn (SN 1972) và Võ Văn Thiện (SN 1997, đều ở TPHCM) ra xét xử về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Trước đó, ngày 8/4/2025, Mei Jia Hao (SN 2000) và Jiang Hua (SN 1999, đều quốc tịch Trung Quốc) đến cơ quan công an trình báo việc cả hai được các đối tượng hứa hẹn tìm việc bốc vác tại Quảng Tây (Trung Quốc), nhưng sau đó bị đưa sang Việt Nam nên đã bỏ trốn. Cả hai đến Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội nhờ giúp đỡ và được hướng dẫn đến công an trình báo.

Kết quả điều tra xác định, khoảng đầu năm 2025, thông qua Zalo, Telegram, bị cáo Cường được một số đối tượng (không rõ thông tin) thuê chở Mei Jia Hao và Jiang Hua từ Hà Nội vào TPHCM với giá 25 triệu đồng, chuyển trước 20 triệu đồng.

Sau đó, Cường đã thuê bị cáo Tuấn chở hai người Trung Quốc trên với giá 22 triệu đồng. Ngày 4/4, Tuấn thuê Thiện chở hai người khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Hà Nội vào TPHCM với giá 20 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Quá trình trao đổi, Tuấn dặn Thiện không cho khách sử dụng wifi, ăn uống phải tìm chỗ vắng vẻ, ít người để ý, hạn chế không cho khách tiếp xúc với người ngoài…

Theo hướng dẫn của Tuấn, tối 5/4, Thiện điều khiển ô tô đi từ TPHCM ra Hà Nội. Đến đêm 6/4, Thiện ra đến Hưng Yên, ở đây gần 2 ngày để chờ lệnh đón khách từ Tuấn. Chiều tối 8/4, Tuấn gửi tin nhắn định vị từ tài khoản Zalo cho Thiện. Căn cứ theo định vị, Thiện di chuyển về khu vực Hồ Bảy Mẫu, Hà Nội. Sau đó, Tuấn tiếp tục chuyển tiếp đoạn quay phim khu vực ga Hà Nội và hướng dẫn Thiện đi theo.

Để thuận tiện cho việc đón khách, Thiện gửi hình ảnh ô tô, biển số xe của mình để Tuấn gửi cho khách. Một lúc sau, Thiện thấy có hai người đàn ông đi giày có vết bùn đất tiến về phía mình. Đoán là khách Trung Quốc nên Thiện ra đón khách. Ngay lúc đó, cơ quan công an phát hiện, đưa Thiện về trụ sở công an làm việc.

Lời khai của những người liên quan

Tại cơ quan công an, các bị cáo khai biết rõ 2 khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép, nhưng vì vụ lợi nên vẫn đồng ý chở khách từ Hà Nội vào TPHCM. Ngoài ra, các bị cáo khai nhận, trước đó đã có 2 lần chở khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tuy nhiên, ngoài lời khai trên, không có tài liệu khác nên cơ quan điều tra không xem xét.

Còn theo lời khai của hai người Trung Quốc, tháng 3/2025, Jiang Hua lên mạng TikTok để tìm việc làm thì có tài khoản TikTok “Shao Kai Shui” liên lạc và hứa tìm việc bốc vác ở Quảng Tây, Trung Quốc cho Jiang Hua. Khi đó, Jiang Hua rủ bạn là Mei Jia Hao đi cùng.

Tiếp đó, người hứa tìm việc cho Jiang Hua cử một nam giới lái ô tô đón hai người đến Sùng Tà, Quảng Tây, Trung Quốc nghỉ một đêm. Ngày 6/4, Jiang Hua và Mei Jia Hao tiếp tục được đưa đi bằng ô tô từ Sùng Tà đến Bằng Tường, Trung Quốc nghỉ ngơi đến khoảng 22h cùng ngày thì tiếp tục leo bộ bằng đường núi.

Hai người leo bộ khoảng 2 giờ thì tiếp tục có xe 7 chỗ đón, không biết đưa đi đâu, đường nào. Đến khoảng 10h hôm sau, hai người đàn ông Trung Quốc nhìn xung quanh thấy các biển hiệu có ngôn ngữ lạ mới biết mình không còn ở Trung Quốc.

Lúc này, biết mình đã bị lừa nên cả hai rủ nhau bỏ trốn. Sau khi xin được kết nối wifi của một nhà hàng ven đường và liên lạc với bạn để nhờ trợ giúp, hai người đàn ông mới biết mình đang ở khu vực Cổ Linh, Long Biên (cũ), Hà Nội, Việt Nam.

Vì vậy, cả hai đã đặt xe đến Đại sứ quán Trung Quốc và được hướng dẫn đến đến công an trình báo. Cơ quan điều tra đã gửi yêu cầu tương trợ tư pháp đến cơ quan chức năng Trung Quốc để làm rõ việc các đối tượng tổ chức cho hai khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, nhưng chưa có kết quả.

Cơ quan điều tra cũng xác minh số tài khoản đã chuyển tiền cho bị cáo Cường để tìm ra đối tượng đã bỏ tiền thuê bị cáo chở khách, nhưng đến nay chưa có kết quả. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Cường mức án 24 tháng tù. Bị cáo Tuấn và Thiện lần lượt nhận án 16 và 12 tháng tù.