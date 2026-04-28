Sáng 28/4, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử vắng mặt, tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù về tội Khủng bố theo điểm a, b khoản 2 Điều 299 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Thắng (68 tuổi) có nơi cư trú cuối cùng trước khi xuất cảnh là số 14/40C đường Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, TPHCM; hiện sống tại Mỹ.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù. Ảnh: Hải Dương

Cáo trạng xác định Nguyễn Đình Thắng là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tổ chức “Ủy ban Cứu người vượt biển” (BPSOS), có trụ sở tại Mỹ và văn phòng tại Thái Lan.

Ngoài ra, bị cáo bị cáo buộc chỉ đạo thành lập, quản lý, điều hành tổ chức “Người Thượng vì công lý” (MSFJ) tại Thái Lan.

Theo Bộ Công an, BPSOS có liên quan đến khủng bố, còn MSFJ bị xác định là tổ chức khủng bố.

Thông qua các tổ chức này, Nguyễn Đình Thắng bị cáo buộc chỉ đạo, xúi giục, lôi kéo và giúp sức cho Y Quynh Bdap chỉ đạo các đối tượng trong nước thực hiện hành vi khủng bố, giết người ngày 11/6/2023 tại xã Ea Ktur và Ea Tiêu (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Vụ việc nhằm gây hoang mang trong quần chúng, xâm hại trật tự, an toàn công cộng.

Tại phiên sơ thẩm, sau khi đánh giá tính chất, mức độ hành vi, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt thi hành án.

Trước đó, rạng sáng ngày 11/6/2023, một nhóm đối tượng mang theo vũ khí đã tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur thuộc huyện Cư Kuin (cũ), tỉnh Đắk Lắk.

Vụ tấn công khiến 4 cán bộ Công an, 1 Chủ tịch UBND xã, 1 Bí thư Đảng ủy xã hy sinh; 3 người dân tử vong và 2 người khác bị thương, nhiều tài sản bị đốt phá.