1. Quốc gia nào có dân số trẻ nhất ở Đông Nam Á?
Với độ tuổi trung bình chỉ 21, Timor Leste là quốc gia có dân số trẻ nhất Đông Nam Á. Điều này mang đến cả cơ hội và thách thức.
Trong Ngân sách Nhà nước chung năm 2026, Chính phủ Timor Leste phân bổ kinh phí cho Quỹ Phát triển nguồn nhân lực lên 20,6 triệu USD, tăng 3 triệu USD so với năm 2025. Dự kiến, Quỹ này sẽ hỗ trợ hơn 1.000 sinh viên thông qua các học bổng quốc gia và quốc tế trong các lĩnh vực như kỹ thuật, y tế, nông nghiệp và hành chính công.
2. Đây cũng là quốc gia “trẻ nhất” khu vực Đông Nam Á, đúng hay sai?
Timor Leste có diện tích hơn 15.000 km2, là quốc gia non trẻ nhất Đông Nam Á vì mới giành được độc lập hoàn toàn vào năm 2002. Sau độc lập, nước này bắt đầu tiến trình nộp đơn xin gia nhập ASEAN từ năm 2011.
Trải qua 14 năm, đến cuối tháng 10/2025, Timor Leste được kết nạp, trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN. Timor Leste hiện có dân số khoảng 1,4 triệu người, thủ đô là Dili, thành phố lớn nhất đất nước.
3. Nước này từng là thuộc địa của quốc gia nào?
Từng bị thực dân Bồ Đào Nha đô hộ vào thế kỷ XVI, Timor Leste được biết đến với tên gọi Timor thuộc Bồ Đào Nha. Đến năm 1975, Bồ Đào Nha đột ngột rút khỏi Timor Leste. Tuy nhiên, chỉ 9 ngày sau, khi tuyên bố độc lập của Timor Leste chưa được quốc tế công nhận, đất nước này tiếp tục bị Indonesia chiếm đóng và trở thành tỉnh thứ 27 của Indonesia một năm sau đó.
Liên Hợp Quốc đã phải ra nhiều nghị quyết yêu cầu Indonesia rút quân khỏi Timor Leste và tôn trọng quyền tự quyết của đất nước bé nhỏ này. Indonesia sau đó rút khỏi lãnh thổ và Timor Leste trở thành quốc gia có chủ quyền được thành lập đầu tiên trong thế kỷ XXI, vào ngày 20/5/2002.
4. GDP bình quân đầu người của nước này đứng thứ mấy Đông Nam Á?
GDP bình quân đầu người của Timor Leste hiện là 1.490 USD/năm, theo dữ liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Trong khu vực Đông Nam Á, mức này đứng thứ 10, trên Myanmar.
Myanmar hiện có GDP bình quân đầu người thấp nhất Đông Nam Á với khoảng 1.180 USD - tức là mỗi người dân sống với khoảng 3,2 USD mỗi ngày.
5. Đây là quốc gia duy nhất Đông Nam Á không có đồng tiền riêng?
Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Timo Leste là quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á không có đồng tiền riêng. Nước này coi đồng đô la Mỹ là đơn vị tiền tệ chính thức vì cho đây là đồng tiền mạnh và ổn định, được chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, ở Timor Leste, người dân vẫn sử dụng một số loại tiền tệ khác hiện có như đồng Rupiah Indonesia, đô la Úc, Escudo Bồ Đào Nha hay Baht Thái Lan cho công việc kinh doanh hàng ngày.
