Chính xác

Với độ tuổi trung bình chỉ 21, Timor Leste là quốc gia có dân số trẻ nhất Đông Nam Á. Điều này mang đến cả cơ hội và thách thức.

Trong Ngân sách Nhà nước chung năm 2026, Chính phủ Timor Leste phân bổ kinh phí cho Quỹ Phát triển nguồn nhân lực lên 20,6 triệu USD, tăng 3 triệu USD so với năm 2025. Dự kiến, Quỹ này sẽ hỗ trợ hơn 1.000 sinh viên thông qua các học bổng quốc gia và quốc tế trong các lĩnh vực như kỹ thuật, y tế, nông nghiệp và hành chính công.