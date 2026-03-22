1. Hai cha con nổi tiếng ở Việt Nam, cha là đại tướng, con là thượng tướng là ai?
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và con trai
- Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và con trai0%
- Đại tướng Văn Tiến Dũng và con trai0%Chính xác
Cặp cha con nổi tiếng Việt Nam là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.
Ông Nguyễn Chí Thanh, Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, là một trong những lãnh đạo quân sự - chính trị xuất sắc, có vai trò lớn trong các cuộc kháng chiến.
Ông Nguyễn Chí Vịnh, Thượng tướng, từng là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, có nhiều đóng góp trong lĩnh vực đối ngoại quốc phòng.
Cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh là người con út của cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ông quê ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây.
2. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được phong thẳng quân hàm Đại tướng mà không qua bất kỳ cấp bậc trung gian nào?
Đúng
- Sai0%Chính xác
Theo Sắc lệnh số 36/6-SL của Chủ tịch nước về việc trao quân hàm cấp tướng cho một số cán bộ quân đội, đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, được phong quân hàm Đại tướng.
Theo thông tin trên trang điện tử Đảng bộ TPHCM cũng cho thấy, ông Nguyễn Chí Thanh là người được phong thẳng quân hàm Đại tướng vào năm 1959, không qua bất kỳ cấp bậc tướng nào trước đó.
Ông là người thứ hai được phong quân hàm Đại tướng của Việt Nam - sau Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
3. Cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã khai tăng bao nhiêu tuổi để được nhập ngũ?
1
- 20%
- 30%Chính xác
Theo thông tin trên Báo Chính phủ, cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sinh ngày 15/5/1959 tại Hà Nội. Tuy nhiên, trong giấy tờ lý lịch chính thức ghi ông sinh năm 1957 bởi ông từng khai thêm 2 tuổi để điều kiện nhập ngũ khi xin đi bộ đội.
4. Cái tên Nguyễn Chí Thanh do Bác Hồ đặt?
Đúng
- Sai0%Chính xác
Theo thông tin trên Báo Quân đội Nhân dân, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tên thật là Nguyễn Vịnh, sinh ngày 1/1/1914 trong một gia đình nông dân nghèo ở thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên (sau này là tỉnh Thừa Thiên Huế).
Tại Quốc dân Đại hội Tân Trào tháng 8/1945, khi nghe có cái tên Nguyễn Chí Thanh trong danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông Nguyễn Vịnh quay sang hỏi Đại tướng Võ Nguyên Giáp: "Nguyễn Chí Thanh là ai mà nghe lạ thế!". Đại tướng Võ Nguyên Giáp mỉm cười trả lời: "Là anh chứ ai nữa, chính Bác đặt tên cho anh đấy". Ông Nguyễn Vịnh vừa ngỡ ngàng, vừa sung sướng. Từ đây, cái tên Nguyễn Chí Thanh trở thành một phần lịch sử của quân đội, của Cách mạng Việt Nam.
5. Cái tên Nguyễn Chí Vịnh được lấy từ tên khai sinh của ông Nguyễn Chí Thanh?
Đúng
- Sai0%Chính xác
Theo thông tin trên VTV, cái tên Nguyễn Chí Vịnh được đặt dựa trên tên khai sinh của cha - Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh có tên khai sinh là Nguyễn Vịnh, sau này ông mới lấy tên là Nguyễn Chí Thanh. Sau này, ông lấy tên Vịnh đặt cho người con trai út - chính là Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.
Xem thêm về:
đại tướng
thượng tướng
