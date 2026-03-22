Cặp cha con nổi tiếng Việt Nam là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, là một trong những lãnh đạo quân sự - chính trị xuất sắc, có vai trò lớn trong các cuộc kháng chiến.

Ông Nguyễn Chí Vịnh, Thượng tướng, từng là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, có nhiều đóng góp trong lĩnh vực đối ngoại quốc phòng.

Cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh là người con út của cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ông quê ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây.