1. Quốc gia nào hiện có tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên cao nhất Đông Nam Á?
Singapore
0%
- Indonesia0%
- Thái Lan0%
- Philippines0%Chính xác
Theo báo cáo Population in Brief 2025, lần đầu tiên tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên tại Singapore vượt 20%, đạt 20,7% vào tháng 6/2025. Đây là mức cao nhất Đông Nam Á, đưa quốc gia này trở thành xã hội “siêu già hóa”.
2. Tuổi trung bình của dân số quốc gia này khoảng bao nhiêu?
Khoảng 31 tuổi
0%
- Khoảng 40 tuổi0%
- Khoảng 51 tuổi0%Chính xác
Theo Nikkei Asia, tuổi trung bình của Singapore đạt khoảng 41,5 tuổi, tương đương nhiều quốc gia phát triển như Nhật Bản và các nước châu Âu, cho thấy mức độ già hóa cao.
3. Trong 10 năm qua, số người từ 80 tuổi trở lên tại quốc gia này tăng bao nhiêu?
20%
0%
- 30%0%
- 40%0%
- 60%0%Chính xác
Số người từ 80 tuổi trở lên tại Singapore tăng gần 60% trong một thập kỷ, từ khoảng 91.000 người năm 2015 lên 145.000 người năm 2025. Trong khi đó, tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động (20-64) giảm xuống còn 59,8%.
4. Quốc gia nào có mức độ già hóa dân số cao thứ hai ở Đông Nam Á?
Việt Nam
0%
- Thái Lan0%
- Malaysia0%
- Philippines0%Chính xác
Thái Lan là một trong những quốc gia có mức độ già hóa cao trong khu vực và tốc độ già hóa nhanh. Tỷ lệ người trên 65 tuổi ở quốc gia này hiện nay là 15% và được dự báo sẽ tăng lên 31% vào năm 2060.
Báo cáo Population in Brief 2025 cũng cho thấy trong cùng giai đoạn, lực lượng lao động sẽ giảm từ 71% xuống chỉ còn 56% dân số. Điều này không chỉ gây áp lực về thiếu hụt nhân công mà còn làm chậm tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người.
5. Việt Nam đứng thứ bao nhiêu ở Đông Nam Á về mức độ già hóa dân số?
3
0%
- 40%
- 50%
- 60%Chính xác
Việt Nam hiện đứng thứ 3 trong khu vực về mức độ già hóa dân số. Cả nước có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi (tính từ 60 tuổi trở lên, theo quy định trong nước), chiếm khoảng 16% dân số. Đáng chú ý, tốc độ già hóa diễn ra nhanh, với thời gian chuyển từ “già hóa” sang “dân số già” chỉ khoảng 17-20 năm.
6. Theo Liên Hợp Quốc, một xã hội được coi là “già hóa” khi tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên đạt mức nào?
5%
0%
- 7%0%
- 10%0%
- 14%0%Chính xác
Một quốc gia được coi là “xã hội già hóa” khi tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên chiếm 7% dân số. Khi tỷ lệ này đạt 14%, quốc gia đó được xếp vào nhóm “dân số già”.
7. Một trong những thách thức lớn nhất khi dân số già hóa nhanh tại Đông Nam Á là gì?
Thiếu tài nguyên thiên nhiên
0%
- Suy giảm lực lượng lao động0%
- Gia tăng đô thị hóa0%
- Tăng chi phí giáo dục0%Chính xác
Dân số già tăng nhanh khiến lực lượng lao động suy giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế và tạo áp lực lớn lên hệ thống an sinh xã hội.
