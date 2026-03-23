Chính xác

Thái Lan là một trong những quốc gia có mức độ già hóa cao trong khu vực và tốc độ già hóa nhanh. Tỷ lệ người trên 65 tuổi ở quốc gia này hiện nay là 15% và được dự báo sẽ tăng lên 31% vào năm 2060.

Báo cáo Population in Brief 2025 cũng cho thấy trong cùng giai đoạn, lực lượng lao động sẽ giảm từ 71% xuống chỉ còn 56% dân số. Điều này không chỉ gây áp lực về thiếu hụt nhân công mà còn làm chậm tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người.