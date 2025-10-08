Vượt lũ bằng tinh thần tự học

Tuyên Quang đã triển khai mô hình Trường học mở Khan Academy Vietnam (KAV) từ hai năm nay, giúp giáo viên và học sinh quen với phương thức dạy học số hóa. Đây là chương trình phối hợp giữa Sở GD-ĐT tỉnh, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và tổ chức The Vietnam Foundation nhằm đổi mới dạy học môn Toán theo Chương trình GDPT 2018.

Thông qua KAV, học sinh tiểu học đến THPT được hướng dẫn sử dụng nền tảng Khan Academy để học, làm bài và theo dõi tiến độ học tập. Khác với học qua Zoom hay Google Meet, các em có thể tự học mọi lúc, mọi nơi – chỉ cần điện thoại hoặc máy tính có kết nối Internet.

Khi mất điện hoặc không thể học trực tuyến, học sinh vẫn có thể truy cập lại bài giảng, duy trì tiến độ học tập.

Học sinh có thể học tập trực tuyến ngay tại nhà trong những ngày lũ lụt.

Ban đầu, nhiều trường thiếu thiết bị, thầy cô phải cho mượn máy tính cá nhân hoặc mở phòng tin học để hướng dẫn học sinh thực hành. Dần dần, các em làm quen với công nghệ, tự giác học và nộp bài đúng hạn.

Cô Nghiêm Lan Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Môn (xã Minh Xuân), cho biết: “Khi đường bị chia cắt, chúng tôi họp nhanh với giáo viên, thống nhất kế hoạch dạy trực tuyến, hướng dẫn phụ huynh đăng nhập hệ thống. Nhờ vậy, dù nghỉ học trực tiếp, học sinh vẫn duy trì nề nếp, không bị gián đoạn”.

Trường Trung Môn là hình ảnh chung của nhiều trường trong tỉnh. Mỗi chiếc điện thoại nhỏ, mỗi ánh đèn tranh thủ khi có điện trở thành minh chứng cho tinh thần hiếu học của học trò miền núi.

Đồng hành và thích ứng

Cô Đặng Thị Thúy Hằng, giáo viên Trường Tiểu học Trung Môn, chia sẻ: “Dù hoàn cảnh khó khăn, nhiều em học bằng điện thoại nhỏ, nhưng vẫn nỗ lực hoàn thành bài. Khi giáo viên đồng hành sát sao, học sinh vẫn giữ được phong độ học tập.”

Cô Lê Hải Yến, giáo viên Trường THCS Hồng Thái, cho biết việc giao bài trên nền tảng giúp học sinh giữ nhịp học và chủ động hơn.

Với học sinh, việc học này mang lại những trải nghiệm mới mẻ. Em Nguyễn Đức Anh, học sinh lớp 5, thấy thích nhất là khi làm bài, hệ thống báo đúng hay sai ngay nên biết mình cần sửa chỗ nào. Thỉnh thoảng được nhận huy hiệu vì hoàn thành nhiều bài liên tục, Đức Anh thấy rất vui và có động lực học tiếp.

Cô giáo giao bài học và bài tập cho học sinh thông qua nền tảng Khan Academy.

Phía sau sự bền bỉ ấy còn có sự đồng hành của phụ huynh. Anh Phan Nghĩa Trọng, phụ huynh ở xã Minh Xuân chia sẻ: “Chúng tôi rất lo lắng khi con nghỉ học dài ngày. Nhưng khi tiếp cận cách học mới, việc học tập diễn ra đều đặn, được thầy cô theo dõi, nhắc nhở. Không những thế, con còn hình thành thói quen tự học, biết quản lý thời gian. Đây là điều gia đình rất trân trọng”.

Ứng phó nhanh, hướng tới chuyển đổi số toàn diện

Đến nay, 100% học sinh toàn tỉnh đã có tài khoản KAV, trong đó hơn 80% học thường xuyên. Các trường được kết nối Internet cáp quang, trang bị phòng máy tính, sổ điểm và phần mềm quản lý điện tử.

Ngành giáo dục tỉnh đặt mục tiêu đến 2025 hoàn thiện kết nối dữ liệu ngành với hệ thống LGSP của tỉnh; triển khai học bạ số, tuyển sinh và đăng ký dự thi trực tuyến. Đến 2030, toàn bộ tài liệu và quy trình quản lý sẽ được số hóa, đồng thời đẩy mạnh giáo dục STEM, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học.

Không chỉ “giữ nhịp học” giữa thiên tai, Tuyên Quang đang từng bước bắt nhịp với chuyển đổi số giáo dục, hiện thực hóa Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.