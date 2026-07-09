Tiêu biểu là Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU thuộc Viện Đào tạo Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Du học toàn phần: Trải nghiệm quý giá đi kèm bài toán tài chính

Du học toàn phần giúp người trẻ sớm tiếp cận môi trường quốc tế, rèn ngoại ngữ và tính tự lập, nhưng đi kèm khoản đầu tư lớn.

Theo Times Higher Education , sinh viên quốc tế tại Anh trả trung bình 10.000 - 26.000 bảng Anh/năm học phí - tổng chi phí cả sinh hoạt có thể chạm ngưỡng 50.000 bảng Anh (khoảng 1,65 tỷ đồng/năm). Tại Mỹ, theo College Board, ngân sách trung bình cho sinh viên trường tư thục phi lợi nhuận hệ 4 năm khoảng 62.500 - 65.500 USD/năm (khoảng 1,59 - 1,67 tỷ đồng/năm).

Bên cạnh áp lực chi phí, không ít du học sinh còn đối mặt với thách thức thích nghi văn hóa, tâm lý và khả năng tự quản lý cuộc sống trong giai đoạn đầu, đặc biệt khi chưa được chuẩn bị đầy đủ kỹ năng mềm.

Cử nhân quốc tế tại Việt Nam: Tối ưu chi phí và chủ động lộ trình

Thay vì xem du học toàn phần là con đường độc đạo, nhiều gia đình hiện nay lựa chọn mô hình cử nhân quốc tế trong nước như một phương án song song để dung hòa giữa trải nghiệm và bài toán tài chính.

Học tập trong môi trường quốc tế tại Việt Nam giúp sinh viên làm quen với môi trường đa văn hóa

Triển khai từ 2005, IBD@NEU liên kết trực tiếp với University of the West of England (UWE Bristol), Đại học Coventry, Leeds Beckett University, Đại học Lincoln (Anh), Boise State University và Andrews University (Mỹ). Sinh viên học hoàn toàn bằng tiếng Anh, dùng giáo trình bản xứ, học cùng giảng viên nước ngoài - tương tự môi trường ở nước ngoài - nhưng vẫn ổn định tài chính và có gia đình hỗ trợ sát sao.

Sinh viên có thể chọn học toàn bộ tại Việt Nam (4+0) hoặc chuyển tiếp theo mô hình 3+1, 2+2, 1+2 tùy điều kiện và định hướng cá nhân - điểm mà du học toàn phần truyền thống không có được.

Bài toán tương lai không còn là “học ở đâu”, mà là “được trang bị gì”

Nếu du học toàn phần buộc sinh viên thích nghi mọi thứ cùng lúc - ngôn ngữ, văn hóa, cách học - thì tại IBD@NEU, sinh viên làm quen dần với chuẩn quốc tế trong môi trường quen thuộc. Chương trình không đặt nặng thi cử lý thuyết mà mài giũa 5 giá trị cốt lõi: Tư duy độc lập; Kiến thức & Kỹ năng chuyên môn thực chiến; Trí tuệ cảm xúc; Bản sắc văn hóa và Trải nghiệm toàn cầu.

Sinh viên giải quyết "bài toán" thực tế từ doanh nghiệp, tham gia workshop và networking từ năm nhất, được đánh giá qua luận, nghiên cứu, thuyết trình, dự án nhóm thay vì chỉ thi cuối kỳ. Nhờ vậy, sinh viên va chạm sớm với môi trường làm việc thay vì chờ đến năm cuối, từ đó điều chỉnh lộ trình phát triển ngay trong quá trình học.

Trải nghiệm tham quan thực tế doanh nghiệp của sinh viên IBD@NEU

Điều này càng có ý nghĩa khi thị trường lao động đang thay đổi nhanh dưới tác động AI. Theo Future of Jobs Report 2025 (World Economic Forum), tư duy phân tích là kỹ năng được nhà tuyển dụng đánh giá cao nhất (7/10 doanh nghiệp xem là thiết yếu), theo sau là khả năng thích nghi, lãnh đạo và tư duy sáng tạo - những năng lực mà mô hình đào tạo dựa trên dự án và trải nghiệm thực tế như IBD@NEU có lợi thế rèn luyện hơn mô hình học thuật thuần lý thuyết.

Sinh viên IBD@NEU nhận bằng cử nhân từ các trường đại học đối tác quốc tế sau quá trình học tập theo lộ trình linh hoạt tại Việt Nam và nước ngoài

Du học toàn phần vẫn phù hợp với những gia đình có điều kiện tài chính vững và mong muốn con trải nghiệm trọn vẹn môi trường sống, học tập ở nước ngoài từ sớm. Nhưng với những gia đình cần một lộ trình vừa đảm bảo chuẩn quốc tế, vừa tối ưu chi phí và có thời gian chuẩn bị kỹ năng trước khi bước ra thế giới, mô hình như IBD@NEU là một phương án đáng cân nhắc: cùng bằng cấp quốc tế, cùng môi trường tiếng Anh và giảng viên nước ngoài, nhưng chi phí hợp lý hơn và lộ trình linh hoạt hơn theo từng giai đoạn tài chính của gia đình.

Đại học Kinh tế Quốc dân đang tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU khóa 22, liên kết với các đại học uy tín tại Anh, Mỹ, Úc. Thông báo tuyển sinh: bit.ly/IBDThu26 Tải Hồ sơ: bit.ly/hosothu2026 Hạn nộp Hồ sơ: 27/7 - 1/8/2026 Ngày hội thông tin IBD OPEN DAY:

Thời gian: 8h45 - 11h30, Thứ Bảy, 11/7/2026

Địa điểm: Hội trường A2, Đại học Kinh tế Quốc dân

Đăng ký tham gia ngay tại: https://bit.ly/opendaymuathu2026

Lệ Thanh