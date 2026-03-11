Tốt nghiệp tiến sĩ tại Australia

PGS Trần Thị Hồng Liên hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TPHCM).

PGS Trần Thị Hồng Liên sinh ngày 7/11/1983, quê xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội, hiện cư trú tại phường Long Trường, TP Thủ Đức, TPHCM. Bà tốt nghiệp cử nhân Trường Đại học Kinh tế quốc dân ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, sau đó học tiếp chương trình thạc sĩ tại trường và được cấp bằng vào năm 2009. Năm 2018, bà nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Murdoch, Australia. Bà được phong học hàm Phó giáo sư ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Bà từng là giảng viên Trường ĐH Thương mại (2006-2008), sau đó làm việc tại một số doanh nghiệp như Tập đoàn GAMI, Công ty cổ phần VINAPOL, Công ty Đầu tư và Phát triển Hàn Quốc.

Từ năm 2011, bà công tác tại Trường ĐH Kinh tế - Luật với vị trí giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh. Giai đoạn 2013-2017, bà du học tại Australia, đồng thời tham gia hoạt động hội sinh viên và công tác Đảng trong cộng đồng lưu học sinh Việt Nam.

Phó giáo sư Trần Thị Hồng Liên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại đơn vị bầu cử số 11 của TPHCM. Ảnh: UEL

Năm 2019, bà được bổ nhiệm làm Phó Trưởng khoa Quản trị kinh doanh. Từ tháng 8/2022 đến nay, bà giữ chức Trưởng khoa Quản trị kinh doanh. Trong giai đoạn 2022-2025, bà kiêm nhiệm vị trí Trưởng phòng nhân sự của trường.

Kinh nghiệm công tác tại doanh nghiệp và cơ sở đào tạo

Phó giáo sư Trần Thị Hồng Liên cho biết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 16, bà sẽ nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và nước ngoài, cùng kinh nghiệm tư vấn quản trị, chiến lược cho nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam, bà kỳ vọng có thể đóng góp chuyên môn trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và tăng cường kết nối, trao đổi thông tin với giới truyền thông trong nước và quốc tế.

Bà sẽ toàn tâm, toàn ý dành thời gian và tâm huyết cho hoạt động của Quốc hội, tham gia đầy đủ các kỳ họp, các buổi làm việc của Đoàn đại biểu và các ủy ban, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong khuôn khổ cộng đồng nghị viện thế giới.

Phó giáo sư Trần Thị Hồng Liên cũng cho biết sẽ tăng cường liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri tới Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo TPHCM và các cơ quan hữu quan. Qua đó, bà kịp thời nắm bắt và chuyển tải những vấn đề cử tri quan tâm, đặc biệt là an sinh xã hội, nhà ở vừa túi tiền - nhà ở xã hội, môi trường, quy hoạch đô thị và chất lượng sống của người dân trên địa bàn thành phố.

“Tôi sẽ là tiếng nói tích cực truyền tải những mối quan tâm và nguyện vọng của cử tri TPHCM tới nghị trường Quốc hội, chủ động tham gia thảo luận, đóng góp trí tuệ nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thịnh vượng, bền vững trong và ngoài nước. Trong đó, chú trọng các lĩnh vực như Luật Doanh nghiệp, chính sách thuế, đầu tư, thương mại và cạnh tranh", PGS Liên nêu.

PGS Trần Thị Hồng Liên cũng cho hay bà sẽ đóng góp cho Quốc hội những đánh giá khoa học đối với các vấn đề quan trọng của đất nước, thông qua các nghiên cứu chặt chẽ, đáng tin cậy, phù hợp với xu thế phát triển của khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, nơi việc ra quyết định cần dựa trên dữ liệu. Đồng thời, bà sẽ truyền tải tiếng nói của cộng đồng trí thức về các vấn đề giáo dục - đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học, cũng như thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ trong hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, góp phần định hình các chính sách quốc gia trong những lĩnh vực nền tảng này.

Ngoài ra, bà cam kết tích cực tham gia chất vấn các thành viên Chính phủ để làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm, luôn đặt lợi ích của nhân dân và của quốc gia lên trên hết khi biểu quyết các quyết sách quan trọng của đất nước.

PGS Trần Thị Hồng Liên thuộc đơn vị bầu cử số 11 TPHCM gồm các phường: Đông Hòa, Linh Xuân, Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Bình Trưng, Phước Long và Long Trường.



