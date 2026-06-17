Chương trình do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức.

Các tiểu phẩm ngắn được xây dựng từ những câu chuyện thực tế, thể hiện bằng tiếng dân tộc địa phương đã giúp bà con dễ hiểu, dễ nhớ và dễ áp dụng vào cuộc sống.

Nhằm đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với người dân, Ban tổ chức đã đổi mới hình thức tuyên truyền bằng phương pháp sân khấu hóa. Các tiểu phẩm ngắn được xây dựng từ những câu chuyện thực tế, thể hiện bằng tiếng dân tộc địa phương đã giúp bà con dễ hiểu, dễ nhớ và dễ áp dụng vào cuộc sống. Cách làm này góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, đồng thời củng cố “thế trận lòng dân”, giữ vững chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.

Tại chương trình, lực lượng chức năng đã phổ biến nhiều nội dung quan trọng như Luật Biên phòng Việt Nam, Hiệp định và quy chế quản lý biên giới; tuyên truyền, vận động người dân không tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời, bà con được hướng dẫn nâng cao cảnh giác trước các loại tội phạm như buôn bán người, buôn lậu, lừa đảo trên không gian mạng và các thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các vấn đề còn tồn tại ở địa phương như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội cũng được phân tích cụ thể thông qua những tình huống gần gũi, giúp người dân nhận thức rõ tác hại và từng bước thay đổi hành vi, nếp sống.

Điểm nhấn của đợt tuyên truyền lần này là triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”. Với thông điệp: “Cách đây 80 năm, cha ông ta học chữ để xóa mù chữ; ngày nay, chúng ta học kỹ năng số để xóa mù công nghệ”, người dân được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, Internet và các nền tảng số một cách an toàn, hiệu quả.

Bà con được thực hành các kỹ năng cơ bản như quét mã QR để tra cứu thông tin, phản ánh tình hình an ninh trật tự; kết nối với các nhóm Zalo, Facebook của thôn, bản để tiếp nhận thông tin từ chính quyền. Cùng với đó, các lực lượng chức năng hướng dẫn người dân nhận diện thông tin xấu độc, phòng tránh lừa đảo trực tuyến, bảo vệ dữ liệu cá nhân và thực hiện một số thủ tục hành chính trên môi trường số.

Việc kết hợp tuyên truyền pháp luật với phổ cập kỹ năng số không chỉ giúp người dân nâng cao hiểu biết pháp luật mà còn tạo điều kiện để đồng bào vùng cao tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác hơn. Đây là giải pháp thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo thông tin, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số tại khu vực biên giới.

Thông qua chương trình, nhận thức pháp luật và kỹ năng số của người dân được nâng lên, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương.