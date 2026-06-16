Quảng Trị:

Triển khai nhiều giải pháp nhưng vẫn có nguy cơ không đạt mục tiêu năm 2026

Trung tuần tháng 6/2026, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Công văn số 2832 về việc tuyên truyền, vận động người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp thông tin giấy tờ vào ứng dụng VNeID.

Nhiều hình thức tuyên truyền được triển khai nhằm giúp người dân hiểu rõ các vai trò, tiện ích của tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID như: Tích hợp bảo hiểm y tế, phục vụ khám chữa bệnh; thay thế các loại giấy tờ truyền thống, thực hiện thủ tục hành chính công và các giao dịch số… Qua đó nâng cao nhận thức cho người dân, tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia các tiện ích số trên ứng dụng VNeID.

UBND tỉnh Quảng Trị nhận định, trong tiến trình chuyển đổi số, tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là nền tảng cốt lõi để công dân tham gia các hoạt động trên môi trường số. Việc sử dụng tài khoản VNeID mức độ 2 trong giải quyết thủ tục hành chính góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số của tỉnh.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân.

Đến nay, toàn tỉnh đã cấp tài khoản định danh điện tử cho hơn 1,3 triệu công dân từ đủ 6 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ 77,59%, trong đó hơn 1,26 triệu tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Cùng với đó, gần 299 nghìn lượt thông tin tài khoản an sinh xã hội và hơn 653 nghìn lượt thông tin sổ sức khỏe điện tử được tích hợp vào VNeID, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện các tiện ích trên VNeID, phát triển công dân số.

Tuy nhiên, “tỷ lệ tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội, sổ sức khỏe điện tử trên VNeID còn thấp, với các tỷ lệ tương ứng là 27,4% và 34,2%, có nguy cơ không đạt mục tiêu đề ra trong năm 2026”, UBND tỉnh thẳng thắn nhìn nhận.

Các đội hình thanh niên tình nguyện sẽ tích cực hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2, tích hợp thông tin giấy tờ vào ứng dụng VNeID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số khác.

Tuyên truyền sâu rộng qua nhiều hình thức, tập trung hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, trong Công văn số 2832, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

UBND tỉnh yêu cầu Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Trị tăng cường xây dựng và duy trì các chuyên trang, chuyên mục, tin bài, phóng sự tuyên truyền thường xuyên, liên tục về vai trò, tiện ích của việc đăng ký, kích hoạt, sử dụng và tích hợp thông tin giấy tờ vào ứng dụng VNeID; kịp thời biểu dương, lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân sử dụng ứng dụng trong cộng đồng.

Đáng chú ý, Tỉnh Đoàn chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị liên quan tổ chức Lễ ra quân “Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện Đề án 06” trên địa bàn tỉnh, bắt đầu từ 15/6 đến ngày 30/8/2026. Bên cạnh đó là phối hợp với Công an tỉnh, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2, tích hợp thông tin giấy tờ vào ứng dụng VNeID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số khác.

Cùng với đó, Tỉnh Đoàn đẩy mạnh công tác truyền thông qua mạng xã hội, các nền tảng số, sinh hoạt chi đoàn, tổ công nghệ số cộng đồng, các chiến dịch thanh niên tình nguyện và các mô hình “Tuổi trẻ hỗ trợ chuyển đổi số”, “Bình dân học vụ số”... để giảm nghèo thông tin, nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho người dân; tập trung hỗ trợ người cao tuổi, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận, sử dụng các nền tảng số và tiện ích trên ứng dụng VNeID.

Với UBND các xã, phường, đặc khu, UBND tỉnh yêu cầu phải tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đa dạng để người dân dễ tiếp cận, nắm bắt thông tin về việc tiếp cận, sử dụng ứng dụng VNeID, như: hệ thống loa phát thanh cơ sở, tờ rơi, mạng xã hội, thông qua các tổ chức đoàn thể và chính quyền cơ sở...

Mặt khác, UBND các xã, phường, đặc khu xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công cán bộ, công chức, lực lượng, tổ công nghệ số cộng đồng và Đề án 06, tổ trưởng tổ dân phố phụ trách từng địa bàn, từng nhóm đối tượng.

Đặc biệt, UBND các xã, phường, đặc khu cần thành lập các tổ công tác lưu động đến từng hộ gia đình, kể cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày thứ Bảy và Chủ nhật để hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản, tích hợp thông tin giấy tờ vào ứng dụng VNeID, ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, người gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ số; phấn đấu hoàn thành 100% trước ngày 30/6/2026.

Việc huy động lực lượng thanh niên, tổ công nghệ số cộng đồng và chính quyền cơ sở tham gia hỗ trợ người dân sử dụng VNeID không chỉ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số mà còn giúp người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận tốt hơn với thông tin và các dịch vụ số thiết yếu, từng bước thu hẹp khoảng cách số trong cộng đồng.