Đứng trước căn nhà mới trong những ngày giáp Tết, chị H’Đan, người dân tộc M'Nông ở xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng, không giấu được niềm xúc động. “Gia đình tôi rất vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước thông qua các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là Chương trình "Xuân chiến sĩ 2026". Được nhận nhà tình nghĩa quân dân tôi thật sự rất xúc động”, chị H’Đan chia sẻ.

Gia đình chị H'Đan thuộc diện hộ nghèo của địa phương, không có đất sản xuất, cuộc sống chủ yếu dựa vào việc làm thuê, làm mướn nên còn nhiều khó khăn. Ngôi nhà cũ chật hẹp, xuống cấp khiến nỗi lo về chỗ ở luôn thường trực nhất là mỗi mùa mưa gió. “Có được mái nhà mới, gia đình tôi sẽ nỗ lực phấn đấu vươn lên, từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế”, chị nói.

Dưới mái nhà mới khang trang, Tết năm nay đến với gia đình chị H’Đan sớm hơn, ấm áp hơn. Không chỉ là niềm vui riêng của một gia đình, đó còn là minh chứng cho hiệu quả của các chính sách an sinh xã hội và nghĩa tình gắn bó quân dân, góp phần mang mùa Xuân trọn vẹn hơn đến với đồng bào vùng khó.

Chị H’Đan là một trong 10 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Thuận An được bàn giao nhà tình nghĩa quân dân trong khuôn khổ Chương trình “Xuân Chiến sĩ” lần thứ XI năm 2026 do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Lễ khánh thành và bàn giao nhà diễn ra ngày 6/2, sau hơn hai tháng triển khai xây dựng.

Anh Y Krin, xã Đắk Sắk phấn khởi khi Tết năm nay cả gia đình sẽ có căn nhà khang trang hơn. Bên cạnh đó, anh cũng cho biết, đồng bào DTTS ngày càng được quan tâm như cấp bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí cho trẻ em, hỗ trợ sinh kế...

Theo chính quyền địa phương, 5 xã biên giới của tỉnh Lâm Đồng giáp với Campuchia có nhiều đồng bào DTTS sinh sống, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn ở mức cao. Việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ khó khăn được xem là yếu tố quan trọng giúp người dân an cư, yên tâm lao động sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu thực hiện khởi công xây dựng Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn công tác đến thăm và chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân.

Cũng trong khuôn khổ Chương trình “Xuân Chiến sĩ” lần thứ XI, Ban tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa khác như “Gian hàng 0 đồng”, “Bữa cơm ngày Tết - Ấm tình quân dân”; khởi công xây dựng 60 căn nhà tại các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới; khánh thành và bàn giao các công trình văn hóa, thể dục thể thao phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.