"Nhớ lại khoảnh khắc tuyển Việt Nam thắng Thái Lan và đăng quang chức vô địch ASEAN Cup 2024 trên sân khách, đến giờ tôi vẫn còn bồi hồi. Năm nay, tuyển Việt Nam hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương và duy trì vị thế số một khu vực Đông Nam Á.

Tôi mong muốn đội tuyển trước hết là giành quyền vào chơi trận chung kết. Tất nhiên, vô địch là điều ai cũng mong muốn, tuy nhiên cũng cần cân nhắc các yếu tố khác", ông Trần Anh Tú - Phó chủ tịch VFF, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VPF, chia sẻ.

Tuyển Việt Nam quyết bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup.

Với các đội tuyển trẻ, ông Tú nói: "Năm ngoái, U20 Việt Nam từng vấp ngã và để mất cơ hội tham dự VCK U20 châu Á. Hy vọng năm nay, các cầu thủ U20 Việt Nam thi đấu tốt trên sân nhà ở vòng loại để giành vé dự VCK châu lục năm sau. Với U23 Việt Nam, chúng tôi cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu giữ thành tích tốt nhất tại đấu trường khu vực".

Tuyển Việt Nam hội quân trở lại từ ngày 22/6 tại Hà Nội. Sau thời gian tập luyện trong nước, toàn đội sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2/7 đến 14/7 và thi đấu ba trận giao hữu quốc tế nhằm rà soát lực lượng, hoàn thiện các phương án chuyên môn.

Kết thúc chuyến tập huấn, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik trở về Hà Nội tiếp tục tập luyện trước khi thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18/7 trên SVĐ Thái Nguyên. Đây là cơ hội để Ban huấn luyện rà soát lực lượng và hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước thềm ASEAN Cup 2026.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam ra quân tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 bằng chuyến làm khách trên sân của Timor Leste vào ngày 24/7. Với lực lượng hiện có cùng quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, thầy trò HLV Kim Sang Sik hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup.