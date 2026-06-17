Đông đảo

Trong danh sách tập trung tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup, 7 cầu thủ trong độ tuổi U23 góp mặt - một con số đủ tạo ra sự lạc quan đối với người hâm mộ.

Và đó cũng là tín hiệu cho thấy HLV Kim Sang Sik đang từng bước tính toán cho tương lai của đội nhà, một khi lứa đàn anh giã từ màu áo tuyển Việt Nam sau Asian Cup 2027.

Nhiều gương mặt U23 Việt Nam tiếp tục được HLV Kim Sik trao niềm tin khi gọi lên tuyển Việt Nam

Tính toán của chiến lược gia người Hàn Quốc đương nhiên không phải tới lúc này mới được thực hiện mà ngay từ khi nắm quyền, HLV Kim Sang Sik và VFF đã thống nhất phương án lồng ghép, cài cắm nhân tố trẻ cho tuyển Việt Nam.

Đáng giá hơn, đợt tập trung chuẩn bị diễn ra không đơn thuần để đá giao hữu hoặc thi đấu các trận ít quan trọng mà là dành cho ASEAN Cup - giải đấu tuyển Việt Nam đặt ra mục tiêu bảo vệ chức vô địch.

Nhưng rất khó để... xếp 'mâm'

Dù là đáng mừng lẫn mang đến nhiều hy vọng, nhưng đánh giá về mặt chuyên môn thuần tuý có lẽ phần đồng các cầu thủ U23 Việt Nam xuất hiện trên tuyển Việt Nam lần này không dễ thoát cảnh “kép phụ” cho các đàn anh ở chiến dịch phía trước.

Điều này là thực tế, Trung Kiên là ví dụ dễ thấy nhất. Thủ môn của HAGL đã có sự phát triển rất nhanh trong thời gian qua và được xem là một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam. Nhưng để cạnh tranh với Đặng Văn Lâm hay Patrik Lê Giang vẫn là một câu chuyện khác.

Nhưng để kiếm một tấm vé đá chính với các đàn anh là không đơn giản

Hay như trường hợp Văn Khang cũng thế, tiền vệ của Thể Công Viettel không còn xa lạ với ĐTQG khi đã được triệu tập liên tục từ thời HLV Philippe Troussier. Tuy nhiên, sau vài năm góp mặt, Văn Khang vẫn chưa thực sự tạo ra bước đột phá để trở thành lựa chọn hàng đầu ở bất cứ vị trí nào.

Những cái tên còn lại, tiềm năng nhất chắc chắn phải là Đình Bắc. Cầu thủ người xứ Nghệ đang ở giai đoạn thăng hoa vượt bậc để sẵn sàng “đánh chiếm” 1 vị trí trên hàng công, kể cả phải cạnh tranh với các cầu thủ nhập tịch.

Kế đó là Ngô Đăng Khoa, sự lỳ lợm trước tuổi vì sớm được chơi trong môi trường đỉnh cao hơn V-League là A-League có thể sẽ được HLV Kim Sang Sik trọng dụng. Vấn đề còn lại phải chờ cầu thủ thuộc biên chế CLB CA TPHCM hoà nhập.

Tấy nhiên nói như thế không có nghĩa các cầu thủ U23 Việt Nam ít quan trọng. Sự có mặt của lớp trẻ với khát khao khẳng định bản thân chắc chắn phả “hơi nóng” đối với các đàn anh.

Một khi một đội bóng có sự cạnh tranh lành mạnh thì đó là điều rất đáng để an tâm, đặc biệt trong bối cảnh tới đây tuyển Việt Nam sẽ căng mình trên quá nhiều mặt trận quan trọng.