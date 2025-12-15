Trải qua 3 ngày thi đầy căng thẳng và kịch tính, tối 14/12, tại TPHCM, Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34 (The 34th World Memory Championships - WMC 2025) đã khép lại.

Năm nay, cuộc thi được tổ chức, vận hành trên nền tảng công nghệ hiện đại, bảo đảm tuyệt đối tính chính trực, công bằng, minh bạch, sáng tạo bằng công nghệ Real-time (SuperMe).

Đặng Ngọc Phương Trinh xuất sắc đoạt huy chương vàng trong phần thi Nhớ hình ảnh trừu tượng

Giải có sự tham gia của gần 300 vận động viên đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi với tổng cộng 14 nội dung thi đấu gồm: 10 nội dung thuộc bộ môn Siêu trí nhớ, 3 nội dung Sơ đồ tư duy và 1 nội dung Đọc nhanh, Giải Vô địch Siêu trí nhớ Thế giới 2025 đã chính thức xác định những đội tuyển xuất sắc.

Cụ thể, ngôi vị vô địch chung cuộc thuộc về đội tuyển Mông Cổ. Đội tuyển Australia giành hạng 2, trong khi Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 3. Đội tuyển Việt Nam đứng hạng 4 chung cuộc và đội tuyển Algeria đứng vị trí thứ 5.

Ông Nghiêm Tuấn Nghĩa, bà Đàm Thảo Minh lần lượt giành giải nhì và giải ba nhóm tuổi trên 60

Ở nội dung cá nhân, các tuyển thủ Siêu trí nhớ Việt Nam thi đấu tự tin và đạt nhiều thành tích với 1 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 11 huy chương đồng.

Trong đêm bế mạc, ban tổ chức vinh danh các vận động viên đạt thành tích xuất sắc, đồng thời trao Chứng nhận Quốc tế Master of Memory cho những thí sinh đạt chuẩn quốc tế.

Lễ bế mạc cũng ghi nhận việc Hội đồng Thể thao Trí tuệ Thế giới xác nhận Giải Vô địch Trí nhớ Thế giới lần thứ 35, năm 2026, sẽ tiếp tục được tổ chức tại Việt Nam.

Giải Vô địch Siêu trí nhớ Thế giới (WMC) được sáng lập năm 1991 bởi Tony Buzan và Raymond Keene. WMC là giải đấu lâu đời và uy tín nhất thế giới về siêu trí nhớ. Giải đấu nhằm tôn vinh khả năng giới hạn của não bộ con người và thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao trí tuệ toàn cầu.