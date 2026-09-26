"Thủ môn bắt chính ở tuyển Việt Nam vẫn là Patrik Lê Giang. Ở hàng phòng ngự, thời điểm này chúng ta vắng Thành Chung và Văn Hậu. HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho tân binh Việt kiều Adou Minh. Đây là cầu thủ rất đáng chú ý.

Từ khi thi đấu cho Hà Tĩnh, anh ấy đã chứng tỏ được nhiều điều. Sau khi về CAHN, Adou Minh nằm trong một môi trường có sự cạnh tranh và có khát vọng thành công. Tôi nghĩ Adou Minh xứng đáng đá chính ở vị trí trung vệ giữa, thay cho Thành Chung.

Với vị trí của Văn Hậu, tôi nghĩ Xuân Mạnh đá thay ở vị trí trung vệ lệch trái. Còn trung vệ lệch phải có thể là Bùi Hoàng Việt Anh. Hai cầu thủ chạy cánh là Cao Quang Vinh và Tiến Anh.

Với tôi, đây là những cầu thủ hội tụ đủ các yếu tố, cả về kinh nghiệm lẫn trình độ chuyên môn", BLV Quang Huy phân tích về những thay đổi của hàng phòng ngự tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam quyết chinh phục ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Ảnh: S.N

Với hàng tiền vệ, tuyển Việt Nam vắng Quang Hải, trong khi Hoàng Đức để ngỏ khả năng thi đấu. Theo BLV Quang Huy, trận gặp Philippines có thể HLV Kim Sang Sik sử dụng một cặp tiền vệ trung tâm hoàn toàn mới.

"Ở tuyến giữa, Quang Hải rút lui để điều trị dứt điểm chấn thương cổ chân. Hoàng Đức đang phải tập riêng. Tôi cho rằng Hoàng Đức có thể tạm thời không cần đá trận gặp Philippines, đến trận đấu với Thái Lan trở lại thì rất hợp lý. Với những con người đang có, tôi thiên về khả năng Lê Phạm Thành Long và Minh Khoa đá với nhau ở giữa sân.

Nếu là phương án này thì Thành Long chơi thấp hơn, còn Minh Khoa đá nhô cao. Minh Khoa là cầu thủ có thể đá rộng, còn Thành Long đóng vai trò giống như một tiền vệ trụ. Tôi nghĩ cặp này đá với nhau là bảo đảm", BLV Quang Huy cho biết.

Với hàng công tuyển Việt Nam, BLV Quang Huy rất chờ đợi màn thể hiện của những gương mặt mới, đồng thời tin tưởng Đình Bắc và Xuân Son vẫn giữ được phong độ: "Trên hàng công ở tuyển Việt Nam lần này có thêm sự góp mặt của hai cầu thủ mới nhập tịch là Khoa Ngô và Williams Lê.

Đây là những cầu thủ mang lại những điều thú vị. Mỗi cầu thủ một vẻ, và tôi rất tin tưởng vào sức vươn của hai gương mặt này. Williams Lê có thể càn lướt, còn Khoa Ngô là cầu thủ sở trường đá bên trái, đi vào từ cánh trái rất hay. Kỹ năng của anh tốt và đa dạng.

Xuân Son và Đình Bắc nhiều khả năng đá chính. Ảnh: S.N

Đình Bắc và Xuân Son nhiều khả năng chiếm hai suất trên hàng công trong trận đấu gặp Philippines. Trận mở màn mà Bắc và Son đá cùng nhau, tôi nghĩ là rất yên tâm. Suất còn lại, Tài Lộc và Hoàng Hên đều có thể chơi theo cách là nửa tiền vệ, nửa tiền đạo. Hai Long cũng thế".

BLV Quang Huy cho rằng các đội ở FIFA ASEAN Cup 2026 đều không có nhiều thời gian chuẩn bị, nên bất lợi là như nhau. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam lại là một tập thể gắn kết, chơi ăn ý, hiểu rõ chiến thuật cùng khát khao chiến thắng.

"Dù Philippines có thêm nhiều cầu thủ từ châu Âu, nhưng tuyển Việt Nam vẫn tự tin chủ động chơi tấn công. Ngay cả khi Hoàng Đức vắng mặt cũng không đáng ngại. Tôi dự đoán trận này thầy trò HLV Kim Sang Sik thắng ít nhất 1-0", BLV Quang Huy chốt lại.