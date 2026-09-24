Ngày 26/9, tuyển Việt Nam có trận ra quân gặp Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, tới thời điểm này, người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn chưa biết xem giải đấu lần đầu tiên do FIFA tổ chức ở đâu.

Theo tìm hiểu, một đơn vị truyền hình lớn của Việt Nam vẫn đang đàm phán với đối tác, nhưng hai bên chưa tìm được tiếng nói chung về mức giá. Nếu mọi việc thuận lợi, khán giả có thể được xem trực tiếp tuyển Việt Nam thi đấu tại tại FIFA ASEAN Cup 2026, còn trong trường hợp ngược lại sẽ "trắng sóng" giải đấu này.

Người hâm mộ chưa biết xem tuyển Việt Nam ở kênh nào? Ảnh: S.N

Được biết, gói bản quyền được FIFA chào với mức khoảng 3 triệu USD (gần 80 tỷ đồng), sau đó giảm xuống khoảng 2,6 triệu USD, nhưng vẫn chưa có đài nào ở Việt Nam mua. Thái Lan, Malaysia hay Singapore hiện cũng đang "ngó lơ" với bản quyền giải đấu.

Trong khi Việt Nam chưa có đơn vị nào công bố thì rất bất ngờ Lào lại là quốc gia sở hữu bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026. Ngoài ra, Indonesia và thậm chí là Australia cũng đã mua bản quyền giải đấu của FIFA, dù quốc gia này không có đội bóng tham dự.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Philippines, Thái Lan và Pakistan. Theo lịch thi đấu, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik gặp Philippines lúc 19h30 ngày 26/9, sau đó lần lượt đối đầu Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10.