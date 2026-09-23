17h30 ngày 23/9, sân Toyota:

U22 Thái Lan sẽ đối đầu chủ nhà U20 Nhật Bản trên sân Toyota, tỉnh Aichi, lúc 17h30 ngày 23/9 (giờ Hà Nội), trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng A môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Hai đội đều sớm giành vé đi tiếp sau hai lượt trận. U23 Thái Lan mở màn bằng cuộc lội ngược dòng thắng nghẹt thở Kyrgyzstan 3-2, rồi tiếp tục thể hiện sức mạnh khi vượt qua U23 Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số 5-1.

U23 Thái Lan hoàn thành mục tiêu vào tứ kết. Ảnh: FAT

Trong khi đó, các cầu U23 Nhật Bản cũng toàn thắng và ghi nhiều bàn nhất giải (9; ngang U23 Uzbekistan nhưng còn 1 trận chưa đấu), cho thấy chất lượng của lực lượng trẻ được chuẩn bị kỹ lưỡng cho tương lai.

Dù đối thủ chỉ sử dụng đội hình U21, với mục tiêu hướng đến Olympic 2028, U23 Thái Lan không được phép chủ quan. Cầu thủ trẻ Nhật Bản có nền tảng kỹ thuật tốt, tốc độ và khả năng tổ chức pressing đồng bộ.

Chính vì thế, trong buổi tập ngày 22/9, HLV Thawatchai tập trung chủ yếu vào việc xây dựng chiến thuật, đặc biệt là phương án thoát pressing và hạn chế những tình huống mất bóng nguy hiểm.

HLV Thawatchai tuyên bố không có chuyện U23 Thái Lan buông trận đấu. “Voi chiến” sẽ tập trung vào cuộc tranh tài và xem đây như bài học quan trọng để trưởng thành.

Niềm hy vọng nổi bật của Thái Lan là Pariphan Wongsa, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị nhưng đã ghi 3 bàn qua hai trận.

Pariphan từng đối đầu Nhật Bản ở cấp độ U20 - cũng như Yotsakorn Burapha - và tin rằng kinh nghiệm tích lũy giúp anh cùng đồng đội có thể chơi một trận sòng phẳng.

“Chúng tôi phải tránh để mất bóng dễ dàng. Tôi tin tưởng các đồng đội, đồng thời hy vọng Thái Lan giành được điểm”, Pariphan chia sẻ.

Pariphan háo hức gặp U23 Nhật Bản. Ảnh: FAT

Về mặt cá nhân, Pariphan có động lực để thể hiện mình. Anh hiện đang cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới ASIAD 2026 với cùng 3 bàn như Eom Ji Sung, tiền đạo U23 Hàn Quốc - đối thủ của U23 Việt Nam tại tứ kết.

“Trước đây, tôi từng có cơ hội đối đầu Nhật Bản ở cấp độ U20, nhưng lần này chắc chắn sẽ khác”, Pariphan háo hức gặp “Samurai Xanh”.

“Khi lớn hơn, chúng tôi cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn. Mục tiêu cá nhân của tôi vẫn là thi đấu hết khả năng. Tôi hy vọng Thái Lan sẽ giành được điểm. Mong người hâm mộ tiếp tục cổ vũ chúng tôi tại ASIAD”.

U23 Thái Lan đã hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng. Chính điều đó giúp các học trò HLV Thawaichai giảm áp lực để tự tin thi đấu với Nhật Bản được đánh giá ở đẳng cấp cao hơn.

Dự đoán: U23 Nhật Bản thắng 2-0.