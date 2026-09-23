Những tổn thất lực lượng

Một ngày trước khi tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia, một tin không mấy vui đối với HLV Kim Sang Sik khi Quang Hải chấn thương và chính thức chia tay FIFA ASEAN Cup 2026.

Tiền vệ đội trưởng CLB CAHN không phải trường hợp duy nhất vắng mặt ở giải đấu rất đáng chờ đợi này, với Thành Chung cũng phải rút khỏi danh sách vì lý do tương tự.

Quang Hải và Thành Chung chấn thương lỡ cơ hội dự FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Anh Hiếu

Không chỉ vắng mặt 2 trụ cột Quang Hải và Thành Chung, vì nhiều lý do HLV Kim Sang Sik cũng không thể gọi Văn Lâm, Filip Nguyễn, Văn Vĩ, Văn Hậu… cho chiến dịch trên đất Indonesia.

Nhìn qua, rõ ràng đây là bài toán chẳng dễ dàng đối với thuyền trưởng người Hàn Quốc. Nhưng với lực lượng còn lại, cùng lúc đã kịp bổ sung thêm một số cầu thủ Việt kiều vừa nhận quốc tịch, rõ ràng HLV Kim Sang Sik không tới mức đau đầu về lực lượng.

Nói cách khác với dàn cầu thủ nội, Việt kiều và cả nhập tịch, tuyển Việt Nam hoàn toànđủ sức chơi một cách sòng phẳng tại FIFA ASEAN Cup, nhất là duy trì mục tiêu vào chung kết.

Đâu mới là điều khiến ông Kim đau đầu?

Điểm chung giữa chấn thương của Quang Hải và Thành Chung là không quá nặng, các cựu binh này của tuyển Việt Nam chỉ cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian ngắn là có thể trở lại.

Nhưng, điểm xuất phát khiến cho 2 cầu thủ này không thể (hoặc không dám mạo hiểm) dự FIFA ASEAN Cup 2006 nằm ở vấn đề quá tải.

Bài toán quá tải đang là vấn đề thực sự lớn chờ HLV Kim Sang Sik giải

Điển hình như Thành Chung, trung vệ của Hà Nội FC trước đó đã trải qua mật độ thi đấu đáng kể, trong đó có 8 trận cho tuyển Việt Nam tại hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026. Trường hợp Quang Hải cũng tương tự như thế.

Vấn đề ở chỗ, không chỉ những cầu thủ vắng mặt mà một loạt học trò cùng ông Kim Sang Sik đi Indonesia cũng trong trạng thái "đèn vàng". Ngay như Đình Bắc chẳng hạn, nếu có tên trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam ở trận gặp Philippines (ngày 26/9), cầu thủ người xứ Nghệ đã phải ra sân thi đấu 8 trận trong vòng 1 tháng, kể từ khi trận chung kết ASEAN Cup kết thúc.

Với một cầu thủ trẻ và sở hữu nền tảng thể lực sung mãn như Đình Bắc, mật độ thi đấu nói trên là bình thường, nhưng với các đàn anh đã chạm ngưỡng 30 rõ ràng nguy cơ chấn thương rất cao.

FIFA ASEAN Cup đến vào thời điểm rất nhạy cảm của bóng đá Việt Nam. Có thể thấy, kể từ lúc hội quân chuẩn bị cho ASEAN Cup tới lúc này, các cầu thủ tuyển Việt Nam trải qua gần 3 tháng tập luyện và thi đấu liên tục. Đây mới là vấn đề mà HLV Kim Sang Sik đang phải đối mặt.

Thế nên bài toán sử dụng con người ra sao hòng giảm thiểu rủi ro chấn thương rõ ràng đang khiến HLV Kim Sang Sik thực sự đau đầu. Các CLB đã hy sinh vì tuyển Việt Nam nhiều tháng qua nên chiến lược gia người Hàn Quốc cũng không thể chỉ nghĩ cho bản thân.

Lựa chọn ai, sử dụng thế nào ở FIFA ASEAN Cup 2026 sao cho hài hoà cũng như an toàn cao nhất chắc chắn là điều mà HLV Kim Sang Sik đang rất đau đầu chứ chẳng đơn giản.